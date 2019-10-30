Клеймо «враг народа»: Родители запрещали детям сообщать о 58-й статье, вспоминают репрессированные в Бердске

В Бердске вспомнили жертв политических репрессий

30 октября зал городского дома культуры был полон. Но первый ряд приготовленный для тех, кто пострадал от репрессий был наполовину пуст. Все меньше становится живых очевидцев тех страшных событий, когда миллионы людей погибли в результате террора и ложных обвинений. Расстрелянных без суда и следствия и отправленных в лагеря.

— Сегодня в России вспоминают жертв политических репрессий. Точное количество пострадавших не установлено. По данным правозащитного центра «Мемориал» всего в СССР по политическим мотивам было репрессировано около 15 млн человек. В Бердске проживает 640 человек, которых коснулась эта трагедия. Но, несмотря на все пережитое, они трудились и трудятся на благо страны и нашего города, — сказала начальник отдела соцзащиты Наталья Скоромных.

Отец арестован по 58-й статье

В Бердске люди со сложной судьбой объединились в общественную организацию «Бердский союз реабилитированных». Ее возглавляет Галина Вакулина.

— Наши родители просили не говорить, что родители были осуждены по 58 статье, чтобы дети нас не терроризировали и над нами не насмехались. Пронеся это клеймо через годы репрессированные они не озлобились. Они стали учиться, работать, заводить семьи и воспитывать своих детей. Очень много защищали нашу Родину во время Великой Отечественной войны и никто из них не стал предателем, — высказалась Галина Алексеевна.

— Издательский дом «БукЪвица» выпустил буклет «Победители». На 100 страницах издания — история более 80 человек, в судьбы которых вошла Великая Отечественная война. Это история родившихся в Бердске, эвакуированных россиян и тех, кто приехал в наш город после войны.

— Как приятно, когда открываешь и первая страница посвящена нашему товарищу, пострадавшему от политических репрессий — Вячеславу Черноголовкову. В 1942 году, когда ему пришла повестка идти в армию, он хотел поступить в техническое училище, в анкете он написал, что его отец арестован по 58-й статье. И его отправили на фронт. Он был несколько раз ранен. После войны строил Новосибирскую ГЭС. В 2018 году, на 94 году его не стало. В газете «Курьер.Среда.Бердск» были опубликованы его воспоминания «Мир и война бойца Черноголовкова»,- призналась Галина Вакулина.

У государства есть темные и страшные страницы

Мэр Бердска Евгений Шестернин пожелал, помнить и чтить тех людей, которые прошли этот ад.

— Любви и терпения друг к другу. Уважительного отношения к памяти. Хорошего и красивого, доброго будущего.

Спикер горсовета Валерий Бадьин отметил, что у государства, как и у граждан есть светлые страницы, есть темные и страшные. И обращаясь к родным репрессированных отметил, что они воспитали детей настоящими патриотами. Пожелал здоровья, стойкости.

Иеромонах Владимир сказал, что уважение к живым начинается с памяти по усопшим.

— Мира и благополучия вашим семьям. Пусть каждый из нас стремился дарить как можно чаще и больше теплых слов. Пока мы живы, пока мы можем сказать, обнять и поцеловать своих близких, родителей. Это самое дорогое, — напутствовал священник.

Евгений Шестернин выразил слова признательности общественной организации «Бердский союз реабилитированных» и вручил букет цветов Галине Вакулиной под бурные аплодисменты зала.

По традиции, в этот день поздравляли юбиляров супружеской жизни. 1 ноября 65-летний юбилей свадьбы отпразднуют чета Кашиных, воспитавшая двоих детей, пятерых внуков и семерых правнуков. 6 ноября 55-летний юбилей свадьбы отпразднуют Ядрышниковы, у которых трое детей и четверо внуков.

Я была бы внучкой врага народа!

75-летняя Вера Ранн рассказала Курьер Среда.Бердск», что ее дедушка Отто Вульф был учителем немецкого языка в Ордынской средней школе. В 1937 году его арестовали, в январе 1938 года расстреляли.

— Мне тяжело говорить. Как хорошо, что деда реабилитировали. Это такое облегчение. Я не знаю, как можно было бы жить, если бы это не произошло. Я была бы внучкой врага народа! — утирая слезы рассказала жительница Бердска.

Автор видео елена Белоусова

