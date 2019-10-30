Третий раз за год полыхает здание на заброшенной территории лесоторговой базы в Микрорайоне Бердска

Сегодня, 30 октября, в 19.00 загорелось заброшенное здание на заброшенной территории лесоторовгой базы в Бердске. Очевидцы выслали видео.

Уже пора тут строить, а не гореть

Сегодня, 30 октября, в 19.00 загорелось заброшенное здание на заброшенной территории лесоторовгой базы в Бердске. Очевидцы выслали видео. Эта заброшка горит уже третий раз.

20 октября тут был последний пожар. В результате пожара огнем повреждены перекрытия 1-го этажа и мусор внутри помещения.



на этом участке находится объект незавершенного строительства у ООО «Лесоторговая база №1». Разрешение на строительство выдано 7 мая 2015 года, закончилось оно 28 июня 2018 года. Строительство на площадке не ведется, застройщик не осуществляет контроль за ней и имеет долги по аренде земли, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Периодически на заброшенной земле возникают пожары.