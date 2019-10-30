30.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Третий раз за год полыхает здание на заброшенной территории лесоторговой базы в Микрорайоне Бердска

19:55 30.10.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Сегодня, 30 октября, в 19.00 загорелось заброшенное здание на заброшенной территории лесоторовгой базы в Бердске. Очевидцы выслали видео. 

Третий раз за год полыхает здание на заброшенной территории лесоторговой базы в Микрорайоне Бердска
Уже пора тут строить, а не гореть

Сегодня, 30 октября, в 19.00 загорелось заброшенное здание на заброшенной территории лесоторовгой базы в Бердске. Очевидцы выслали видео.  Эта заброшка горит уже третий раз.
20 октября тут был последний пожар. В результате пожара огнем повреждены перекрытия 1-го этажа и мусор внутри помещения.

на этом участке находится объект незавершенного строительства у ООО «Лесоторговая база №1». Разрешение на строительство выдано 7 мая 2015 года, закончилось оно 28 июня 2018 года. Строительство на площадке не ведется, застройщик не осуществляет контроль за ней и имеет долги по аренде земли, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Периодически на заброшенной земле возникают пожары.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы видели пожар?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Налоговые льготы для дачников ввели в России
20:45 30-10-2019
Налоговые льготы для дачников ввели в России
Денег нет на работу у посольства Израиля в России. Оно отказалось работать
20:44 30-10-2019
Денег нет на работу у посольства Израиля в России. Оно отказалось работать
Ураган: металлический забор упал на женщину в Новосибирске, остановка с людьми упала и Красноярске
20:42 30-10-2019
Ураган: металлический забор упал на женщину в Новосибирске, остановка с людьми упала и Красноярске
БердскКлеймо "враг народа": Родители запрещали детям сообщать о 58-й статье, вспоминают репрессированные в Бердске
20:15 30-10-2019
Клеймо
Детсадовцы избили: видео прыгающих по одногруппнице детей выложили в сеть в Ярославле 2
20:00 30-10-2019
Детсадовцы избили: видео прыгающих по одногруппнице детей выложили в сеть в Ярославле
БердскТретий раз за год полыхает здание на заброшенной территории лесоторговой базы в Микрорайоне Бердска
19:55 30-10-2019
Третий раз за год полыхает здание на заброшенной территории лесоторговой базы в Микрорайоне Бердска
Заступник: Подросток рубил топором голову брату, вонзившему нож в отца 2
18:00 30-10-2019
Заступник: Подросток рубил топором голову брату, вонзившему нож в отца
БердскЗа смерть сына после тройного ДТП с трактором требует 1 млн рублей мать с горбольницы Бердска
17:45 30-10-2019
За смерть сына после тройного ДТП с трактором требует 1 млн рублей мать с горбольницы Бердска
БердскБороться за поездку в Санкт-Петербург будут школьники из Бердска
17:30 30-10-2019
Бороться за поездку в Санкт-Петербург будут школьники из Бердска
БердскРозыск: помогите найти сорвавших букву М с города-героя Москва на Мемориале славы в Бердске
17:15 30-10-2019
Розыск: помогите найти сорвавших букву М с города-героя Москва на Мемориале славы в Бердске