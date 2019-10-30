Сегодня, 30 октября, в 19.00 загорелось заброшенное здание на заброшенной территории лесоторовгой базы в Бердске. Очевидцы выслали видео. Эта заброшка горит уже третий раз.
20 октября тут был последний пожар. В результате пожара огнем повреждены перекрытия 1-го этажа и мусор внутри помещения.
Третий раз за год полыхает здание на заброшенной территории лесоторговой базы в Микрорайоне Бердска
19:55 30.10.2019
Сегодня, 30 октября, в 19.00 загорелось заброшенное здание на заброшенной территории лесоторовгой базы в Бердске. Очевидцы выслали видео.
Сегодня, 30 октября, в 19.00 загорелось заброшенное здание на заброшенной территории лесоторовгой базы в Бердске. Очевидцы выслали видео. Эта заброшка горит уже третий раз.
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От редакции
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