Не проспи «Ночь искусств» в Бердске

Ночь искусств в Бердске пройдет 3 ноября

Программа Всероссийской акции «Ночь искусств»

Дата проведения: 3 ноября 2019 года

Время проведения: 17:00 – 22:00



Вход свободный!Всероссийская акция «Ночь искусств» традиционно проходит под девизом «Искусство объединяет», в Бердске этот девиз решено дополнить: «Искусство объединяет во все времена!».В этом году наш музей приглашает бердчан объединиться в путешествии по видам искусств разных исторических эпох: от искусства древних славян до рок-музыки эпохи перестройки.

Исторические залы, ул.Спортивная,9

17:00-17:10 Открытие Ночи искусств.

17:10-17:55 Презентация выставки «Иллюстрации и иллюстраторы» и нового музейного проекта «Иллюстрируем книгу Л.Федотова «Город на Берди», с участием хора «Потомки Ермака» и хора «Красная гвоздика».

18:00-19:00 Презентация книги «История пожарной охраны».

20:00 Встреча «Под звуки патефона», с участием певицы Галины Никитиной.

20:00-22:00 Поэтический аукцион «Стихи, прочтенные Ночью».

17:10-21:30 Квест «Встретимся в музее!

Благотворительная акция «Спасем картину вместе!»

Интерактив «Я — модельер»

Фотозона «Под звуки патефона»

Открытие Ночи искусств в историческом зале начнется с презентации выставки «Иллюстраторы и иллюстрации», на которой представлены редкие книги и печатные издания, иллюстрированные известными художниками конца XIX – начала XX в.в. Презентацию будут сопровождать выступления творческих коллективов «Потомки Ермака» и «Красная гвоздика».

А вы хотите попробовать себя в роли иллюстратора? Тогда объединяйтесь с другими участниками нового музейного проекта «Иллюстрируем книгу Л.Федотова «Город на Берди». Исторический очерк, охватывающий жизнь Бердска от закладки острога до 70-х годов прошлого века, был написан в 1976 году и впервые издан в сборнике статей и архивных документов в 2016-ом тиражом … 8 экземпляров. Музей планирует издать очерк отдельной книгой с иллюстрациями бердчан. На «Ночи искусств» можно будет получить карточку с отрывком из текста Л.Федотова, зарегистрироваться в качестве участника проекта и до 10 января 2020 г. принести свою иллюстрацию на сюжет, описанный в карточке, в музей. Все работы будут представлены на выставке, а лучшие войдут в новое издание.

Следующей объединяющей «ночной» встречей станет тоже презентация книги, созданной ветераном пожарной службы Александром Лебедевым «История пожарной охраны».

Продолжить душевный разговор можно будет под звуки патефона в соседнем зале. Старые добрые песни можно будет услышать не только с шуршащих патефонных пластинок, но и в исполнении любимой многими бердчанами певицы Галины Никитиной. А еще для вас — уникальный шанс сделать фото с патефоном как на старых черно-белых снимках.

Завершится вечер поэтическим аукционом «Стихи, прочтенные ночью». Когда же еще, если ни в Ночь искусств, читать свои стихи о ночи и искусстве. В ваших стихах есть эти ключевые слова? Прочтите их последним и получите в подарок настоящее Вдохновение! Но только не опоздайте, ведь: «раз … два… три», удар волшебного молоточка и вдохновение уйдет к опередившему вас поэту!

И еще один повод к объединению – разгадка тайн квеста «Встретимся в музее!». Получив открытку-пазл и собрав все её части в ходе выполнения заданий, вы не только узнаете много интересного, но и получите бесплатный билет на посещение любой из выставок музея до следующей Ночи искусств.

Арт-зал, ул.Спортивная,11

17:00-17:15 Открытие Ночи искусств.

17:15-17:45 Концерт ансамбля русских народных инструментов «Родничок» ДШИ «Берегиня»

18:30- 19:00 Игровая программа «Баба Яга в гостях у Ночи искусств».

19:15-20:00 Конкурс сочинителей сказок «О чем мечтала Баба Яга, когда молодой была…»

20:15-20:45 Мастер-класс для участников конкурса «Роспись по керамике»

18:00-22:00 Интерактивные площадки:

— «Рисуем Ночь искусств»

— «Клуб кружевниц»

— Фотозона #ночьискусств2019 #музейбердска

21:00-22:00 На экране – мульфильмы анимационных студий «Дом» (ДХШ «Весна») и «Арбуз» (ДК «Родина»)

17:00-17:15 Открытие Ночи искусств.

17:15-17:45 Концерт ансамбля русских народных инструментов «Родничок» ДШИ «Берегиня»

18:30- 19:00 Игровая программа «Баба Яга в гостях у Ночи искусств».

19:15-20:00 Конкурс сочинителей сказок «О чем мечтала Баба Яга, когда молодой была…»

20:15-20:45 Мастер-класс для участников конкурса «Роспись по керамике»

18:00-22:00 Интерактивные площадки:

— «Рисуем Ночь искусств»

— «Клуб кружевниц»

— Фотозона #ночьискусств2019 #музейбердска

21:00-22:00 На экране – мульфильмы анимационных студий «Дом» (ДХШ «Весна») и «Арбуз» (ДК «Родина»)

Мифы и сказания древних славян раскроются на выставке авторской керамики Марии Пономаревой «Тридевятое царство». Под звуки народной музыки от ДШИ «Берегиня» посетители откроют тайны «прародителей» героев русских народных сказок. А с одной из них – Бабой Ягой — даже познакомятся поближе. Игры с ней завершатся конкурсом сказаний о молодой Яге — не всегда же она была старой, злой и с костяной ногой. Возможно, в молодости была очень даже ничего и мечтала о царевиче на белом коне. Лучшие сказители получат приглашение на мастер-класс по росписи керамики, который пройдет здесь же.

Клуб художников Бердска, объединенный любовью к живописи, приглашает всех на интерактив «Рисуем Ночь искусств». Его участникам предстоит нарисовать тематический натюрморт из экспонатов музея. Бумага, карандаши, гуашь будут предоставлены, но если у вас есть свои любимые материалы для рисования, вы можете захватить их с собой. Лучшие работы будут напечатаны в виде сувенирных открыток. И еще одно предложение от Клуба художников – конкурс на лучшее название для Клуба. Если ваш вариант будет выбран художниками для названия Клуба, то вы станете счастливым обладателем одной из живописных работ.

Уникальную возможность объединиться в искусстве кружевоплетения на коклюшках в эту Ночь предоставит Клуб кружевниц. Если увлечетесь, сможете впоследствии прийти на обучающие занятия в музей.

Прошедшим все «ночные испытания» искусством предложат час мультфильмов, снятых бердскими мультипликаторами юного возраста – этот позитивный подарок преподнесут студии «Дом» и «Арбуз».

Музей истории Бердского радиозавода, ул.Ленина,89/8

17:00-17:05 Открытие Ночи искусств.

17:05-17:45 Экспресс-экскурсия по экспозиции

18:00-18:45 Экспресс-экскурсия по экспозиции

19:00-20:00 Концерт-«квартирник» группы ПК (Новосибирск)

20:00-22:00 Презентация книги легенды сибирского панк-рока Олега Судакова «Взаимный гербарий»

17:05-22:00 Интерактивные площадки:

-«И азбукой Морзе подмигивай мне»

-«Дизайн-студия»

-«Выбираем лучший экспонат»

— Фотозоны #ночьискусств2019 #музейбердска

В эпоху перемен многих молодых людей объединила рок-музыка. Оказаться в «Культурном бункере» конца 80-х — начала 90-х приглашает выставка, посвященная бердским рок-группам радиозаводского клуба: «Культурный бункер», «Гетто», «Болезнь Бехтерева» и «ТНТ».

Здесь будет звучать рок, воспоминания и … Азбука Морзе — не в виде песни рок-группы «Пикник», а в виде реальных посланий из точек и тире. Посетители смогут испытать себя в роли телеграфистов и пообщаться друг с другом посредством «морзянки».

Хедлайнер рок-ночи в БРЗ – группа ПК (г.Новосибирск), в составе: Вадим Меркулов — вокал, гитара; Павел Смольный – гитара; Наталья Астанина — бас-гитара. А еще — легенда сибирского панк-рока Олег Судаков (он же Манагер) поэт и музыкант с презентацией своей книги «Взаимный гербарий», автограф от автора в подарок!

Об истории легендарного завода можно будет узнать на экспресс-экскурсиях по экспозиции музея. Затем посетителям раскроют силу еще одного объединяющего вила искусства – дизайн. И предложат создать дизайн проигрывателей и радиоприемников, выпускаемых в Бердске в советские времена. Кстати, дизайнеры ПО «Вега» соответствовали мировому уровню!



Музей «Театр Бирюкова», ул.Кирова,1

17:00-17:05 Открытие Ночи искусств

17:05-18:00 Творческая встреча с актрисой новосибирского театр «На левом берегу» Анастасией Семеновой

18:00-19:00 Мастер-класс по актерскому мастерству от режиссера-педагога Евгении Карпенко.

19:00-20:00 Экспресс-экскурсия по экспозиции

20:00 – 21:30 Видеопоказ спектакля «Хелло, Долли!», театра «Красный факел». В главных ролях – В. Бирюков и А. Покидченко.

17:05-22:00 Интерактивные площадки:

-«Выбираем лучший экспонат»

— Фотозона #ночьискусств2019 #музейбердска

Театр – главное объединяющее искусство в 2019 году! Год театра и Ночь искусств подарит бердчанам творческую встречу с актрисой новосибирского театр «На левом берегу» Анастасией Семеновой, мастер-класс по актерскому мастерству от режиссера-педагога Евгении Карпенко и видео просмотр спектакля «Хелло, Долли!» театра «Красный факел» с Владленом Бирюковым и Анной Покидченко в главных ролях.

Во всех музейных залах:

— фотозоны для классных фотографий. Приходи и стань звездой вконтакте или Instagram #ночьискусств2019 #музейбердска

— мини-квесты;

— конкурсы… и многое другое.