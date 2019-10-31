Новую систему пенсионных накоплений презентовали россиянам

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Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

Законопроект презентовали в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев.

ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства. В частности, пенсионные взносы работников по этой системе в размере не более шести процентов от зарплаты освободят от налога на доходы физических лиц.



Кроме того, предусматривается льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы сотрудников, плюс социальный вычет, если работник отчисляет на взносы свыше шести процентов от зарплаты.«Мы хотим дать возможность гражданам иметь продукт, который позволит им накопить на пенсию таким образом, чтобы это было, с одной стороны, доходно, с другой стороны — гарантированно, с третьей стороны — чтобы инфраструктура была организована таким образом, чтобы не возникало споров между гражданами и пенсионными фондами и чтобы всегда был ответ на вопрос, кто в этих спорах прав, кто виноват», — подчеркнул Моисеев.Вхождение в ГПП будет добровольным, при этом договор вступает в силу после первого платежа. Размер взноса участник программы сможет определять самостоятельно, при этом менять его разрешается сколько угодно раз. Система также предусматривает период «охлаждения» продолжительностью полгода, когда можно вернуть перечисленные в систему средства.«В гарантированный пенсионный план собраны характеристики ряда продуктов. Это характеристика депозита, потому что депозит у нас защищен гарантией АСВ, доверительного управления, где средствами управляют профессионалы и за счет профессионального подхода к управлению длинными деньгами может быть получена доходность, превышающая доходность простых инструментов, того же самого депозита», — рассказал Швецов.Основными стимулами для участия в новой системе будут распространение системы гарантирования в обязательном пенсионном страховании (ОПС) на участников и пенсионные резервы ГПП, возможность досрочной выплаты при тяжелых жизненных ситуациях, наследование этих средств.Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенс

По новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.

Источник: РИА Новости