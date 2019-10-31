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Забил товарища до смерти бейсбольной битой в гневе пьяный новосибирец. А потом вывез тело в лес

10:45 31.10.2019 Фото: pixabay.com
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Подозреваемый в совершении преступления был задержан и доставлен в полицию. Он сознался в совершении убийства и указал местонахождение тела потерпевшего, которое было извлечено из земли.

Забил товарища до смерти бейсбольной битой в гневе пьяный новосибирец. А потом вывез тело в лес
Хозяин дома нанес мужчине множественные удары бейсбольной битой

17 октября в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя Новосибирска 1968 года рождения. Проведенными поисковыми мероприятиями установить местонахождение пропавшего не представилось возможными. В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий было установлено, что мужчина стал жертвой преступления.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Новосибирску и Отдела полиции №3 «Заельцовский» установили, что 13 октября текущего года разыскиваемый находился в гостях у 30-летнего ранее не судимого жителя Заельцовского района, с которым распивал спиртные напитки. В результате возникшей конфликтной ситуации хозяин дома нанес мужчине множественные удары бейсбольной битой, от которых он скончался. С целью сокрытия преступления тело убитого новосибирец вывез на своем автомобиле в лесополосу, где закопал в землю.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан и доставлен в полицию. Он сознался в совершении убийства и указал местонахождение тела потерпевшего, которое было извлечено из земли. По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Источник: МВД по НСО

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