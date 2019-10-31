Расписание движение автобусов по маршруту № 2 и № 3 изменилось в Бердске

08:30
31.10.2019
Фото: Курьер. Среда. Бердск
С 5 ноября в Бердске изменится движение по муниципальному маршруту № 2 «Вокзал – м-он «Юго-Восточный», № 3 «Вокзал – Санаторий Бердский». СКАЧАЙ расписание.
С 5 ноября в Бердске изменится движение по муниципальному маршруту № 2 «Вокзал – м-он «Юго-Восточный», № 3 «Вокзал – Санаторий Бердский».
Изменение маршрутов связаны с переходом электропоездов на зимнее расписание.
Новый график опубликован ниже. Чтобы увеличить изображение, нажмите на него.
Источник: berdsk.nso.ru
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
От редакции
Какими маршрутами ездите?