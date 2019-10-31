Расписание движение автобусов по маршруту № 2 и № 3 изменилось в Бердске

С 5 ноября в Бердске изменится движение по муниципальному маршруту № 2 «Вокзал – м-он «Юго-Восточный», № 3 «Вокзал – Санаторий Бердский». СКАЧАЙ расписание.

В Бердске изменится движение по маршруту № 2 и № 3 С 5 ноября в Бердске изменится движение по муниципальному маршруту № 2 «Вокзал – м-он «Юго-Восточный», № 3 «Вокзал – Санаторий Бердский». Изменение маршрутов связаны с переходом электропоездов на зимнее расписание. Новый график опубликован ниже. Чтобы увеличить изображение, нажмите на него.

Источник: berdsk.nso.ru

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