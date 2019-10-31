Многодетным семьям установят пожарные извещатели в Бердске

Для установки необходимо позвонить в центр социальной помощи семьи и детям «Юнона» по телефону: 8(383 41) 2-08-80.

В Бердске многодетным семьям установят пожарные извещатели

29 октября в администрации города Бердска прошла пресс-конференция по вопросам оснащения автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем мест проживания многодетных семей.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Владимир Захаров, начальник отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных, председатель Совета многодетных семей Любовь Тонких, директор МКУ «Управление гражданской защиты г.Бердска» Василий Пономарев и представитель бердского филиала «Ростелеком» Егор Тиньков.

Владимир Захаров отметил, что основная цель оснащения мест проживания многодетных семей извещателями – своевременное обнаружение и оперативное сообщение о пожаре.

«Данная мера профилактики пожаров необходима. Не стоит ее игнорировать, ведь от этого зависит жизнь», — сказал Владимир Николаевич.

Любовь Тонких также обратила внимание на важность установки датчиков.

«Датчики выручают. Много было обращений о том, что где-то ребенок плитку включил, где-то опыты химические поставил. Родители только благодарят. Хочется обратиться к многодетным семьям, чтобы они задумались, что это прежде всего безопасность их детей», — отметила Любовь Тонких.

Всего в Бердске проживает почти 1300 многодетных семей. В прошлом году некоторым семьям установили датчики, но без GSM-модуля. По словам Василия Пономарева, суммы, которая была выделена в этом году из местного и областного бюджетов, хватит для установки более тысячи современных извещателей.

«От многодетных семей требуется только желание. Также нужно отвечать на звонки представителей «Ростелеком». При установке извещателей семью попросят подписать акт приема работ и договор на обслуживание (около 50 рублей в месяц)», — пояснил Василий Пономарев.

Василий Пономарев подчеркнул, что в любом случае многодетным семьям бесплатно установят извещатель с GSM-модулем, если у них возникнет желание. Также есть возможность записаться на экстренную установку датчика, если семья уезжает в отпуск или по каким-то иным причинам не сможет длительное время находиться на месте установки извещателя. Для этого необходимо позвонить в центр социальной помощи семьи и детям «Юнона» по телефону: 8(383 41) 2-08-80.

Источник: berdsk.nso.ru