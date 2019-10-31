31.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Многодетным семьям установят пожарные извещатели в Бердске

09:00 31.10.2019 Фото: berdsk.nso.ru
1 0

Для установки необходимо позвонить в центр социальной помощи семьи и детям «Юнона» по телефону: 8(383 41) 2-08-80.

Многодетным семьям установят пожарные извещатели в Бердске
В Бердске многодетным семьям установят пожарные извещатели

29 октября в администрации города Бердска прошла пресс-конференция по вопросам оснащения автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем мест проживания многодетных семей.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Владимир Захаров, начальник отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных, председатель Совета многодетных семей Любовь Тонких, директор МКУ «Управление гражданской защиты г.Бердска» Василий Пономарев и представитель бердского филиала «Ростелеком» Егор Тиньков.

Владимир Захаров отметил, что основная цель оснащения мест проживания многодетных семей извещателями – своевременное обнаружение и оперативное сообщение о пожаре.

«Данная мера профилактики пожаров необходима. Не стоит ее игнорировать, ведь от этого зависит жизнь», — сказал Владимир Николаевич.

Любовь Тонких также обратила внимание на важность установки датчиков.

«Датчики выручают. Много было обращений о том, что где-то ребенок плитку включил, где-то опыты химические поставил. Родители только благодарят. Хочется обратиться к многодетным семьям, чтобы они задумались, что это прежде всего безопасность их детей», — отметила Любовь Тонких.

Всего в Бердске проживает почти 1300 многодетных семей. В прошлом году некоторым семьям установили датчики, но без GSM-модуля. По словам Василия Пономарева, суммы, которая была выделена в этом году из местного и областного бюджетов, хватит для установки более тысячи современных извещателей.

«От многодетных семей требуется только желание. Также нужно отвечать на звонки представителей «Ростелеком». При установке извещателей семью попросят подписать акт приема работ и договор на обслуживание (около 50 рублей в месяц)», — пояснил Василий Пономарев.

Василий Пономарев подчеркнул, что в любом случае многодетным семьям бесплатно установят извещатель с GSM-модулем, если у них возникнет желание. Также есть возможность записаться на экстренную установку датчика, если семья уезжает в отпуск или по каким-то иным причинам не сможет длительное время находиться на месте установки извещателя. Для этого необходимо позвонить в центр социальной помощи семьи и детям «Юнона» по телефону: 8(383 41) 2-08-80.

Источник: berdsk.nso.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам нужен извещатель?

Аноним, 31 октября 2019 09:16
"договор на обслуживание (около 50 рублей в месяц)"
А вот с этого места можно поподробнее!
Что еще за обслуживание навязывается?
При чем тут РосТелеком?
Там все обслуживание: замена батареек раз в полгода...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подводные камни в сделках с недвижимостью несовершеннолетних
09:20 31-10-2019
Подводные камни в сделках с недвижимостью несовершеннолетних
Украл бутылку алкоголя за 600 рублей житель Новосибирска
09:15 31-10-2019
Украл бутылку алкоголя за 600 рублей житель Новосибирска
8 действенных способов, позволяющих оставаться молодым
09:06 31-10-2019
8 действенных способов, позволяющих оставаться молодым
БердскМногодетным семьям установят пожарные извещатели в Бердске 1
09:00 31-10-2019
Многодетным семьям установят пожарные извещатели в Бердске
Почему не зарывают ямы около лицея№6? Где регламент? Покажите! 1
08:57 31-10-2019
Почему не зарывают ямы около лицея№6? Где регламент? Покажите!
Полуголая женщина спала у дома №118 по ул. Красная Сибирь. Кто ее разбудил? 1
08:47 31-10-2019
Полуголая женщина спала у дома №118 по ул. Красная Сибирь. Кто ее разбудил?
На 125 году умерла старейшая жительница планеты Танзиля Бисембеева в России
08:45 31-10-2019
На 125 году умерла старейшая жительница планеты Танзиля Бисембеева в России
Обманутых военных пенсионеров поддержим митингом в Новосибирске?
08:40 31-10-2019
Обманутых военных пенсионеров поддержим митингом в Новосибирске?
БердскРасписание движение автобусов по маршруту № 2 и № 3 изменилось в Бердске
08:30 31-10-2019
Расписание движение автобусов по маршруту № 2 и № 3 изменилось в Бердске
Зачем нужна прививка от кори?
08:23 31-10-2019
Зачем нужна прививка от кори?