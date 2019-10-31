На 125 году умерла старейшая жительница планеты Танзиля Бисембеева в России

С января этого года россиянка считалась самым пожилым человеком в мире. Запись о ней хранится в Книге рекордов России.

Танзиля Бисембеева

В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.

С января этого года россиянка считалась самым пожилым человеком в мире. Запись о ней хранится в Книге рекордов России.

«В последние три месяца она уже не вставала с кровати, ушла из жизни спокойно 25 октября. Похоронили ее на кладбище в поселке Алча, где она прожила всю жизнь», — рассказал Такиев.

Бисембеева родилась в 1896 году в царской России, была старшей из восьми детей. Она пережила несколько революций, Первую и Вторую мировые войны, распад СССР.

Между тем в Книге рекордов Гиннесса старейшей жительницей планеты с документально подтвержденными датами рождения и смерти указана француженка Жанна Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня.

Сейчас рекорд по версии Книги рекордов Гиннесса удерживает японская долгожительница Канэ Танака. Ей 116 лет.

Источник: РИА Новости