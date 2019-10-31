64 телефонные точки действовали в 1944 году в Бердске

Но связи катастрофически не хватало: телефоны были только в трех школах из девяти, в других детских учреждениях они и вовсе отсутствовали.

Во время войны редко в чьем доме стоял телефонный аппарат

По документа архивной службы можно многое узнать и жизни Бердска в довоенное, военное и послевоенное время. Возьмем к примеру, материалы исполкома бердского горсовета депутатов трудящихся за 1944 год. На одном из заседаний депутаты заслушали доклад о телефонизации города.

Всего в городе 64 телефонные точки. Из них на первое полугодие установлено 20 аппаратов, данный участок находится в плохом состоянии. Из трех артелей телефонизированы две, девяти школ — три, детские учреждения не телефонизированы, многие учреждения не имеют телефонов. Аккумулятор имеется на 100 точек. Многие телефоны требуют срочной замены. Необходима помощь областных организаций в деле проведения телефонизации промышленных предприятий, школ, детских учреждений, организаций.

Кто придумал «Алло»

Роль первых телефонов играли люди с зычными голосами. В 4-м веке до нашей эры их нанимал на службу персидский царь Кир. Такие вестовые занимали самые высокие участки местности. Когда нужно было передать из одного края в другой новость, они делали это по цепочке, выкрикивая ее.

Изобретателем телефона все считают Александра Белла. Хотя устройство с аналогичным принципом работы придумал Антонио Меуччи за пять лет до Белла. Но не запатентовал его. Телефон Белла поначалу не звонил, а свистел. Изобретатель верил в Бога и создавал свое устройство в том числе и для того, чтобы общаться с людьми, уже ушедшими в мир иной. И верил, что это возможно. Но вот ни сам, ни его супруга пользоваться телефоном не могли. По причине глухоты.

Нужно было придумать, каким словом должен отвечать на звонок человек, снявший трубку. Прижился вариант Эдисона «Hello!», который у русских трансформировался в «Алло».

Первым из известных политиков, кто начал активно пользоваться телефоном, был Герберт Гувер. Он установил его в личном кабинете в 1929 году.

Боязни телефонов, телефонных звонков и разговоров посвящена особая фобия – телефонофобия.