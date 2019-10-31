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Не более 5000 рублей истратят на празднование Нового 2020 года 40% семей России

10:40 31.10.2019 Фото: pixabay.com
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На сумму более, чем в 200 тысяч рублей, новый год отметят лишь 9% опрошенных.

Не более 5000 рублей истратят на празднование Нового 2020 года 40% семей России
Среди заграничных направлений на новогодние праздники лидируют Ереван, Пхукет, Дубай, Прага

«Сколько вы планируете потратить в новогодние праздники (в расчете на семью из трех человек)?» – такой вопрос сервис Туту.ру задал путешественникам. Имелись ввиду все новогодние траты: и поездки куда-либо, и праздничный стол, и подарки. В опросе, который проходил в середине октября, приняли участие около 3 400 респондентов.

Каждый третий (37% от опрошенных) собирается отметить праздник скромно: траты на семью в новогодние праздники не превысят 5 тысяч рублей. Четверть респондентов рассчитывают потратить от 5 до 10 тысяч рублей. 9% опрошенных отметят праздник, как говорится, — на широкую ногу. Они разгуляются на сумму более, чем в 200 тысяч рублей.

Результаты опроса: Сколько вы планируете потратить в новогодние праздники (в расчете на семью из трех человек)?

37% — менее 5 тысяч рублей;
24% — от 5 до 10 тысяч рублей;
16% — от 10 до 20 тысяч рублей;
8% — от 20 до 50 тысяч рублей;
2% — от 50 до 80 тысяч рублей;
2% —от 80 до 100 тысяч рублей;
2% — от 100 до 200 тысяч рублей;
9% — более 200 тысяч рублей.
Ранее специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали, где проведут эти новогодние праздники путешественники. В пятерке самых популярных авианаправлений по России: Симферополь, Сочи, Краснодар, Калининград, МинВоды (с вылетом из Москвы). Среди заграничных направлений лидируют: Ереван, Пхукет, Дубай, Прага (с вылетом из Москвы).

Источник: Туту.ру

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