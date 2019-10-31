Новосибирск — лидер по росту цен на новостройки

Что стало с ценами на новостройки через 4 месяца после перехода на эскроу?
С 1 июля 2019 года застройщики в России перешли на новую схему финансирования строительства — с помощью эскроу-счетов. Портал недвижимости Domofond.ru выяснил, как после этого изменились цены на квартиры в новостройках в 71 крупном городе страны и в России в целом. Средняя по стране стоимость квадратного метра за четыре месяца поднялась на 4%. Цены на жилье в новостройках выросли в 62 городах, максимум — на 8,4% — в Иркутске. При этом в 10 городах цены снизились, но незначительно. Самое большое понижение отмечено в Улан-Удэ — на 2,6%.
Квадратный метр в новостройках России подорожал на 4% с момента перехода на эскроу
В октябре средняя цена предложения на рынке новостроек России оказалась на 4% выше, чем в июне. Если в июне она равнялась 70 532 руб., то в октябре достигла 73 342 руб. за кв. м.
При этом значительный скачок цены предложения произошел только в августе: на 2,3% за месяц. В остальные месяцы рост был умеренным: на 0,5% в июле, 0,4% в сентябре и 0,7% в октябре.
В 61 крупном городе из всех принявших участие в исследовании, цены на новостройки выросли в диапазоне от 0,3 до 8,4%. В 10 городах снизились на 0,1–2,6%.
Иркутск и Новосибирск — лидеры по росту цен на новостройки
Десятку городов — лидеров по росту цен на квартиры в новостройках возглавляет Иркутск с ростом на 8,4%: с 60 426 руб. за кв. м в июне до 65 479 в октябре. Второе место у Новосибирска, где цены поднялись на 7,3% (до 68 360 руб. за кв. м).
Замыкают десятку лидеров Москва (+5,5%), Балашиха (+5,2%) и Набережные Челны (+5%).
Города — лидеры по росту цен в новостройках после перехода на эскроу
|Место в рейтинге
|Город
|Регион
|Цена в июне 2019 г., руб/кв. м
|Цена в октябре 2019 г., руб/кв. м
|Динамика
|1
|Иркутск
|Иркутская область
|60 426
|65 479
|8,4%
|2
|Новосибирск
|Новосибирская область
|63 691
|68 360
|7,3%
|3
|Пермь
|Пермский край
|59 685
|63 711
|6,7%
|4
|Хабаровск
|Хабаровский край
|81 061
|85 942
|6,0%
|5
|Барнаул
|Алтайский край
|48 088
|50 927
|5,9%
|6
|Ярославль
|Ярославская область
|49 442
|52 307
|5,8%
|7
|Санкт-Петербург
|Санкт-Петербург
|120 756
|127 618
|5,7%
|8
|Москва
|Москва
|231 121
|243 753
|5,5%
|9
|Балашиха
|Московская область
|87 015
|91 515
|5,2%
|10
|Набережные Челны
|Татарстан
|54 389
|57 087
|5,0%
Города, где цены на новостройки снизились
Самое значительное снижение средней цены в новостройках произошло в Улан-Удэ. За 4 месяца квартиры в новостройках в столице Бурятии «подешевели» на 2,6%, с 51 778 до 50 449 руб. за кв. м. Второе место по снижению заняла Пенза (-2%). В Саранске с момента перехода на эскроу цены упали на 1,6%.
10 городов, где цены на новостройки снизились после перехода на эскроу
|Место в рейтинге
|Город
|Регион
|Цена в июне 2019 г., руб/кв. м
|Цена в октябре 2019 г., руб/кв. м
|Динамика
|71
|Улан-Удэ
|Бурятия
|51 778
|50 449
|-2,6%
|70
|Пенза
|Пензенская область
|50 158
|49 134
|-2,0%
|69
|Саранск
|Мордовия
|46 658
|45 909
|-1,6%
|68
|Грозный
|Чечня
|47 076
|46 788
|-0,6%
|67
|Севастополь
|Крым
|80 782
|80 350
|-0,5%
|66
|Нижний Тагил
|Свердловская область
|42 924
|42 702
|-0,5%
|65
|Владикавказ
|Северная Осетия
|40 716
|40 581
|-0,3%
|64
|Белгород
|Белгородская область
|60 658
|60 547
|-0,2%
|63
|Екатеринбург
|Свердловская область
|73 686
|73 581
|-0,1%
|62
|Омск
|Омская область
|45 979
|45 941
|-0,1%
Цены в городах-миллионерах
Почти во всех городах-миллионерах цены на квартиры в новостройках после перехода на проектное финансирование выросли. Лидером стал Новосибирск: здесь «квадрат» с июня по октябрь подорожал в среднем на 7,3%. На втором месте Пермь, где новостройки выросли в цене на 6,7%. На третьем Санкт-Петербург с ростом на 5,7%.
Стоимость предложения практически не изменилась лишь в Омске и Екатеринбурге. В этих городах октябрьские цены оказались на 0,1% ниже, чем цены июня. В Омске квадратный метр в новостройках стоит 45 941 руб., в Екатеринбурге – 73 581 руб.
Динамика стоимости квартир в новостройках в городах-миллионерах
|Место в рейтинге
|Город
|Регион
|Цена в июне 2019 г., руб/кв. м
|Цена в октябре 2019 г., руб/кв. м
|Динамика
|2
|Новосибирск
|Новосибирская область
|63 691
|68 360
|7,3%
|3
|Пермь
|Пермский край
|59 685
|63 711
|6,7%
|7
|Санкт-Петербург
|Санкт-Петербург
|120 756
|127 618
|5,7%
|8
|Москва
|Москва
|231 121
|243 753
|5,5%
|11
|Уфа
|Башкортостан
|66 974
|70 290
|5,0%
|17
|Нижний Новгород
|Нижегородская область
|71 608
|74 941
|4,7%
|20
|Краснодар
|Краснодарский край
|52 220
|54 284
|4,0%
|22
|Волгоград
|Волгоградская область
|45 622
|47 408
|3,9%
|27
|Ростов-на-Дону
|Ростовская область
|51 916
|53 429
|2,9%
|29
|Челябинск
|Челябинская область
|39 891
|41 041
|2,9%
|35
|Воронеж
|Воронежская область
|49 335
|50 562
|2,5%
|36
|Красноярск
|Красноярский край
|55 421
|56 783
|2,5%
|38
|Казань
|Татарстан
|80 430
|82 272
|2,3%
|50
|Самара
|Самарская область
|54 173
|54 877
|1,3%
|62
|Омск
|Омская область
|45 979
|45 941
|-0,1%
|63
|Екатеринбург
|Свердловская область
|73 686
|73 581
|-0,1%
В значительной части крупных городов России переход на эскроу-счета не вызвал резкого повышения цен в новостройках. Темпы роста в среднем по стране оказались ниже, чем прогнозировали некоторые эксперты. — комментирует Ирина Филатова, главный редактор портала недвижимости Domofond.ru. — В то же время в ряде городов-миллионеров, подмосковной Балашихе, Иркутске, Хабаровске, Барнауле и Ярославле стоимость квадратного метра увеличилась на 5—8% за четыре месяца, что довольно много, причем в большинстве случаев скачок произошел в июле и августе, а в сентябре-октябре динамика стабилизировалась.
Источник: Domofond.ru