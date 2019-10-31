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Недвижимость / Общество

Новосибирск — лидер по росту цен на новостройки

10:40 31.10.2019 Фото: pixabay.com
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Что стало с ценами на новостройки через 4 месяца после перехода на эскроу? Цены в Новосибирске поднялись на 7,3% .

Новосибирск — лидер по росту цен на новостройки
Новосибирск — лидер по росту цен на ново тройки

Что стало с ценами на новостройки через 4 месяца после перехода на эскроу?

С 1 июля 2019 года застройщики в России перешли на новую схему финансирования строительства — с помощью эскроу-счетов. Портал недвижимости Domofond.ru выяснил, как после этого изменились цены на квартиры в новостройках в 71 крупном городе страны и в России в целом. Средняя по стране стоимость квадратного метра за четыре месяца поднялась на 4%. Цены на жилье в новостройках выросли в 62 городах, максимум — на 8,4% — в Иркутске. При этом в 10 городах цены снизились, но незначительно. Самое большое понижение отмечено в Улан-Удэ — на 2,6%.

Квадратный метр в новостройках России подорожал на 4% с момента перехода на эскроу

В октябре средняя цена предложения на рынке новостроек России оказалась на 4% выше, чем в июне. Если в июне она равнялась 70 532 руб., то в октябре достигла 73 342 руб. за кв. м.

При этом значительный скачок цены предложения произошел только в августе: на 2,3% за месяц. В остальные месяцы рост был умеренным: на 0,5% в июле, 0,4% в сентябре и 0,7% в октябре.

В 61 крупном городе из всех принявших участие в исследовании, цены на новостройки выросли в диапазоне от 0,3 до 8,4%. В 10 городах снизились на 0,1–2,6%.

Иркутск и Новосибирск — лидеры по росту цен на новостройки

Десятку городов — лидеров по росту цен на квартиры в новостройках возглавляет Иркутск с ростом на 8,4%: с 60 426 руб. за кв. м в июне до 65 479 в октябре. Второе место у Новосибирска, где цены поднялись на 7,3% (до 68 360 руб. за кв. м).

Замыкают десятку лидеров  Москва (+5,5%), Балашиха (+5,2%) и Набережные Челны (+5%).

Города — лидеры по росту цен в новостройках после перехода на эскроу

Место в рейтинге Город Регион Цена в июне 2019 г., руб/кв. м Цена в октябре 2019 г., руб/кв. м Динамика
1 Иркутск Иркутская область 60 426 65 479 8,4%
2 Новосибирск Новосибирская область 63 691 68 360 7,3%
3 Пермь Пермский край 59 685 63 711 6,7%
4 Хабаровск Хабаровский край 81 061 85 942 6,0%
5 Барнаул Алтайский край 48 088 50 927 5,9%
6 Ярославль Ярославская область 49 442 52 307 5,8%
7 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 120 756 127 618 5,7%
8 Москва Москва 231 121 243 753 5,5%
9 Балашиха Московская область 87 015 91 515 5,2%
10 Набережные Челны Татарстан 54 389 57 087 5,0%

Города, где цены на новостройки снизились

Самое значительное снижение средней цены в новостройках произошло в Улан-Удэ. За 4 месяца квартиры в новостройках в столице Бурятии «подешевели» на 2,6%, с 51 778 до 50 449 руб. за кв. м. Второе место по снижению заняла Пенза (-2%). В Саранске с момента перехода на эскроу цены упали на 1,6%.

10 городов, где цены на новостройки снизились после перехода на эскроу

Место в рейтинге Город Регион Цена в июне 2019 г., руб/кв. м Цена в октябре 2019 г., руб/кв. м Динамика
71 Улан-Удэ Бурятия   51 778   50 449 -2,6%
70 Пенза Пензенская область   50 158   49 134 -2,0%
69 Саранск Мордовия   46 658   45 909 -1,6%
68 Грозный Чечня   47 076   46 788 -0,6%
67 Севастополь Крым   80 782   80 350 -0,5%
66 Нижний Тагил Свердловская область   42 924   42 702 -0,5%
65 Владикавказ Северная Осетия   40 716   40 581 -0,3%
64 Белгород Белгородская область   60 658   60 547 -0,2%
63 Екатеринбург Свердловская область   73 686   73 581 -0,1%
62 Омск Омская область   45 979   45 941 -0,1%

Цены в городах-миллионерах

Почти во всех городах-миллионерах цены на квартиры в новостройках после перехода на проектное финансирование выросли. Лидером стал Новосибирск: здесь «квадрат» с июня по октябрь подорожал в среднем на 7,3%. На втором месте Пермь, где новостройки выросли в цене на 6,7%. На третьем Санкт-Петербург с ростом на 5,7%.

Стоимость предложения практически не изменилась лишь в Омске и Екатеринбурге. В этих городах октябрьские цены оказались на 0,1% ниже, чем цены июня. В Омске квадратный метр в новостройках стоит 45 941 руб., в Екатеринбурге – 73 581 руб.

Динамика стоимости квартир в новостройках в городах-миллионерах

Место в рейтинге Город Регион Цена в июне 2019 г., руб/кв. м Цена в октябре 2019 г., руб/кв. м Динамика
2 Новосибирск Новосибирская область 63 691 68 360 7,3%
3 Пермь Пермский край 59 685 63 711 6,7%
7 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 120 756 127 618 5,7%
8 Москва Москва 231 121 243 753 5,5%
11 Уфа Башкортостан 66 974 70 290 5,0%
17 Нижний Новгород Нижегородская область 71 608 74 941 4,7%
20 Краснодар Краснодарский край 52 220 54 284 4,0%
22 Волгоград Волгоградская область 45 622 47 408 3,9%
27 Ростов-на-Дону Ростовская область 51 916 53 429 2,9%
29 Челябинск Челябинская область 39 891 41 041 2,9%
35 Воронеж Воронежская область 49 335 50 562 2,5%
36 Красноярск Красноярский край 55 421 56 783 2,5%
38 Казань Татарстан 80 430 82 272 2,3%
50 Самара Самарская область 54 173 54 877 1,3%
62 Омск Омская область 45 979 45 941 -0,1%
63 Екатеринбург Свердловская область 73 686 73 581 -0,1%

В значительной части крупных городов России переход на эскроу-счета не вызвал резкого повышения цен в новостройках. Темпы роста в среднем по стране оказались ниже, чем прогнозировали некоторые эксперты. — комментирует Ирина Филатова, главный редактор портала недвижимости Domofond.ru. — В то же время в ряде городов-миллионеров, подмосковной Балашихе, Иркутске, Хабаровске, Барнауле и Ярославле стоимость квадратного метра увеличилась на 5—8% за четыре месяца, что довольно много, причем в большинстве случаев скачок произошел в июле и августе, а в сентябре-октябре динамика стабилизировалась.

Источник: Domofond.ru

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