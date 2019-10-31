Новинка в магазине «Магия любви»

Органический интимный гель БИО на водной основе,
для улучшения скольжения и устранения сухости в интимных зонах.
В основе натуральный компонент красные морские водоросли каррагенан.
Вытяжка из красного стручкового перца оказывает приятный согревающий эффект.
Очищенный фермент из корней редиса оказывает антибактериальное действие.
Упаковка изготовлена из 100% биоразлагаемого материала тростникового сахара.
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г.Бердск ул. Лелюха 13. ежедневно с 10-00 до 20-00
тел.8(383) 41-2-16-09
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ИП Адамович С.В. ИНН 540226788008 ОГРНИП 305540235400021
Источник: Раздел магазина интимных товаров «Магия любви» на сайте Весь Бердск