31.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Стиль жизни

Новинка в магазине «Магия любви»

08:19 31.10.2019 Фото: Интим-салон "Магия любви"
0

У каждой ночи своя магия. А какой будет ваша ночь?
Большой ассортимент товаров для укрепления и сохранения интимного здоровья вы найдете в магазине «Магия Любви»

Новинка в магазине Магия любви
Большой ассортимент товаров для укрепления и сохранения интимного здоровья вы найдете в магазине «Магия Любви»

Новинка в магазине Магия любви
Органический интимный гель БИО на водной основе,
для улучшения скольжения и устранения сухости в интимных зонах.
Новинка в магазине Магия любви
Гель создан из натуральных органических ингредиентов, подходит для использования веганами.
Новинка в магазине Магия любви
В основе натуральный компонент красные морские водоросли каррагенан.
Новинка в магазине Магия любви
Вытяжка из красного стручкового перца оказывает приятный согревающий эффект.
Новинка в магазине Магия любви
Очищенный фермент из корней редиса оказывает антибактериальное действие.
Новинка в магазине Магия любви
Упаковка изготовлена из 100% биоразлагаемого материала тростникового сахара.
================================================================
https://vk.com/market-81589887?section=album_1&w=..
================================================================
Новинка в магазине Магия любви
У каждой ночи своя МАГИЯ. А какой будет ваша НОЧЬ?
Большой ассортимент товаров для укрепления и сохранения интимного здоровья вы найдете в магазине «Магия Любви» по адресу :
=============================================
г.Бердск ул. Лелюха 13. ежедневно с 10-00 до 20-00
тел.8(383) 41-2-16-09
=============================================
Новинка в магазине Магия любви
Мы работаем с лицами старше 18+ 
Новинка в магазине Магия любви

ИП Адамович С.В. ИНН 540226788008 ОГРНИП 305540235400021
Новинка в магазине Магия любви

Источник: Раздел магазина интимных товаров «Магия любви» на сайте Весь Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы используете новые средства для придания пикантности в отношения с партнером?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подводные камни в сделках с недвижимостью несовершеннолетних
09:20 31-10-2019
Подводные камни в сделках с недвижимостью несовершеннолетних
Украл бутылку алкоголя за 600 рублей житель Новосибирска
09:15 31-10-2019
Украл бутылку алкоголя за 600 рублей житель Новосибирска
8 действенных способов, позволяющих оставаться молодым
09:06 31-10-2019
8 действенных способов, позволяющих оставаться молодым
БердскМногодетным семьям установят пожарные извещатели в Бердске 1
09:00 31-10-2019
Многодетным семьям установят пожарные извещатели в Бердске
Почему не зарывают ямы около лицея№6? Где регламент? Покажите! 1
08:57 31-10-2019
Почему не зарывают ямы около лицея№6? Где регламент? Покажите!
Полуголая женщина спала у дома №118 по ул. Красная Сибирь. Кто ее разбудил? 1
08:47 31-10-2019
Полуголая женщина спала у дома №118 по ул. Красная Сибирь. Кто ее разбудил?
На 125 году умерла старейшая жительница планеты Танзиля Бисембеева в России
08:45 31-10-2019
На 125 году умерла старейшая жительница планеты Танзиля Бисембеева в России
Обманутых военных пенсионеров поддержим митингом в Новосибирске?
08:40 31-10-2019
Обманутых военных пенсионеров поддержим митингом в Новосибирске?
БердскРасписание движение автобусов по маршруту № 2 и № 3 изменилось в Бердске
08:30 31-10-2019
Расписание движение автобусов по маршруту № 2 и № 3 изменилось в Бердске
Зачем нужна прививка от кори?
08:23 31-10-2019
Зачем нужна прививка от кори?