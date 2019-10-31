Обманутых военных пенсионеров поддержим митингом в Новосибирске?

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Митинг в защиту военных пенсионеров пройдёт в Новосибирске 3 ноября. В Новосибирске в сквере по ул. Орджоникидзе, 18 состоится митинг против выселения на улицу пенсионеров 39-ой Глуховской ракетной дивизии. Военные пенсионеры оказались в непростой ситуации: в свое время военным выдавали обычные ордера на квартиры. Но затем военное ведомство задним числом, не поставив жильцов в известность, изменило статус жилья на служебное. От людей потребовали освободить занимаемые помещения. Несколько семей уже выселили, не предоставив другой жилплощади, фактически на улицу.

По мнению юристов, в действиях представителей Министерства обороны усматриваются нарушения. Кроме того, российское законодательство запрещает выселение из единственной квартиры без предоставления другого жилья. Тем не менее, принудительное выселение военных пенсионеров продолжается. Организаторы приглашают присоединиться к митингу. Начало митинга в 14:00.