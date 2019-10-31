Почему не зарывают ямы около лицея№6? Где регламент? Покажите!

Желательно привести ссылку на регламент или закон, где прописано, что ямы должны стоят в течение такого срока, пока будут закопаны…

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Горький:

Может, мэрия сможет объяснить, почему вырыты и стоят не зарытыми ямы возле лицея 6. Желательно привести ссылку на регламент или закон, где прописано, что ямы должны стоят в течение такого срока, пока будут закопаны…

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