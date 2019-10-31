В рубрику «Сообщи свои новости» написал Горький:
Может, мэрия сможет объяснить, почему вырыты и стоят не зарытыми ямы возле лицея 6. Желательно привести ссылку на регламент или закон, где прописано, что ямы должны стоят в течение такого срока, пока будут закопаны…
Почему не зарывают ямы около лицея№6? Где регламент? Покажите!
Желательно привести ссылку на регламент или закон, где прописано, что ямы должны стоят в течение такого срока, пока будут закопаны…
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Горький:
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От редакции
Есть ли какие-либо регламенты?
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