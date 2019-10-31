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5 ноября объявил новый сбор отряд «Лиза Алерт» в Бердске

12:00 31.10.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда Бердск
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Поисково-спасательный отряд по просьбе местных жителей организовал внеплановое собрание новичков. Встреча пройдёт в мэрии.

5 ноября объявил новый сбор отряд «Лиза Алерт» в Бердске
Первая встреча отряда с бердчанами состоялась в январе 2019 года

После поиска 14-летнего школьник из Бердска Саши К. ( имя изменено — прим. ред.), поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Новосибирск» по просьбе местных жителей организовал внеплановое собрание новичков в Бердске. Встреча пройдёт 5 ноября, в актовом зале администрации Бердска с 19:00 до 21:30 часов.

Ты давно следишь за нашими новостями; хочешь помогать, но не знаешь, как это сделать; или просто еще не решился прийти к нам? А может ты даже приезжал на поиск, но еще очень мало с нами знаком? Тогда эта встреча как раз для тебя! — обращается к бердчанам куратор новичков Леся Куграшова.

На встрече расскажут про структуру отряда и его историю, про оборудование отряда, про лесной и городской поиск и в чем их отличие, про правила отряда.

— Нам важен любой человек, для каждого мы найдем возможность реализовать свое желание быть частью нашего «рыжего братства»! — отметила Леся.

Стоит отметить, что вход свободный. С собой нужно иметь лишь блокнот, печенье к чаю и хорошее настроение.
Аналогичная встреча уже состоялась в Бердске 23 января после трагической смерти и поисков Ирины Синельниковой.

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