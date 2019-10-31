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Дания разрешила строительство «Северного потока — 2»

16:13 31.10.2019 Фото: pixabay.com
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Речь идет об участке на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

Дания разрешила строительство Северного потока — 2
Дания разрешила строительство «Северного потока — 2»

Копенгаген выдал разрешение на строительство «Северного потока — 2», говорится в сообщении Энергетического агентства страны (DEA).
Речь идет об участке на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
Отмечается, что документ выдается в соответствии с обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву — она должна обеспечить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и при необходимости обозначить маршрут.

Проект предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее разрешение на строительство выдали ФРГ, Финляндия и Швеция, оставалась только Дания.
Против «Северного потока — 2» выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.
Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта — их лидеры уверены, что он политический.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

Источник: РИА Новости

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