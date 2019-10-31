Дания разрешила строительство «Северного потока — 2»

Копенгаген выдал разрешение на строительство «Северного потока — 2», говорится в сообщении Энергетического агентства страны (DEA).
Речь идет об участке на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
Отмечается, что документ выдается в соответствии с обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву — она должна обеспечить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и при необходимости обозначить маршрут.
Против «Северного потока — 2» выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.
Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта — их лидеры уверены, что он политический.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.
Источник: РИА Новости