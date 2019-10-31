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Характеристику КГБ на Владимира Путина рассекретили в Петербурге

13:00 31.10.2019 Фото: pixabay.com
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В ней говорится, что за время работы в органах госбезопасности он зарекомендовал себя как исполнительный, добросовестный и дисциплинированный сотрудник.

Характеристику КГБ на Владимира Путина рассекретили в Петербурге
В Петербурге раскрыли характеристику КГБ на Путина

В Петербурге показали характеристику-рекомендацию на нынешнего президента России Владимира Путина. Документ показали на выставке рассекреченных документов и материалов о первых лицах страны и города, которая организована в Центральным государственным архивом историко-политических документов Санкт-Петербурга в честь своего 90-летия.

В тексте говорится, что товарищ Путин состоит на учёте в комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года — тогда, к слову, будущему первому лицу государства было всего 23 года.

Во время работы в органах госбезопасности он зарекомендовал себя как исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник, отвечающий за организационную и спортивную работу.

— Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учёбы. Постоянно совершенствует своё профессиональное мастерство, — говорится в характеристике.
Также автор характеристики отмечает, что Владимир Путин в свободное от работы время занимается спортом, является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, является чемпионом Ленинграда 1976 года. Также уточняется, что он морально устойчив и пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе.

Кроме того, на выставке есть документы, касающиеся председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавчено.
Увидеть выставочный проект «Выдающиеся деятели отечественной истории XX—XXI веков» можно будет с 25 октября по 20 декабря как в Центральном государственном архиве историко-политических документов на Таврической улице, дом № 39, так и в электронном виде и в специально созданном альбоме. Также выставку покажут на передвижных стендах в историческом парке «Россия — Моя история».

Источник: 78.ru

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