«С ножом в груди продолжал меня бить»: судят по уголовной статье применившую самооборону жительницу Бердска

Экс-сожитель отбывает наказание в колонии строгого режима. С ним на суде провели видеоконференцию: «Я наткнулся на ее нож. Удара лезвием я не получал». И попросил суд переквалифицировать статью.

Судят Татьяну из Бердска за защиту от агрессивного сожителя

Наткнулся на нож и продолжал бить Татьяну Полякову ее сожитель во время скандала в апреле 2019 года. Татьяна решила защитить себя после 8 месяцев издевательств и унижений. Теперь ее судят по уголовной статье. 28 октября состоялось очередное слушание, где по конференцсвязи допросили потерпевшего. Бывший супруг девушки отбывает наказание в колонии строго режима Челябинской области за старое преступление. Дело ведет председатель Бердского городского суда Павел Яковинов.

— Он повалили меня на пол и бил кулаками по голове, потом пинал. Прижал к полу и не давал выйти из комнаты, я подумала — убьет, — вспоминает Татьяна.

Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», тиран-сожитель Татьяны избивал ее на каждый праздник, а в выходные не выпускал из дома. В очередной скандал в апреле 2019 года, когда он повалил ее на пол и наносил удары, она поняла, что может не выжить. В потасовке дотянулась до ножа — тот вошел в грудь мучителю. Татьяну судят по статье 111 ч.2 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет).

Познакомилась она с мужчиной в социальной сети в контакте. Он приехал к ней из Озерска познакомиться и задержался, остался жить. Регулярно выпивал, мало работал и часто вел себя агрессивно. Сын Татьяны 12 лет его боялся, переехал жить к бабушке. Татьяна не раз выгоняла его, звала на помощь родных и полицию. Одни раз он порезал ее зятя, когда тот защищал ее. Документами подтверждены два из многих обращений Татьяны в правоохранительные органы — 1 января и 8 марта 2019 года.

— Да, у нас бывали бытовые ссоры, — подтвердил на суде бывший сожитель Татьяны.

В июне 2019 года, не выдержав всех конфликтов, Татьяна сняла комнату, а гость остался жить в ее доме. Но он и тогда не оставил ее в покое. Отследил ее путь от работы до нового жилья и стал бить окна в комнате, кидал бутылки. Тогда она пустила его. На защиту пришел муж сестры, тот нанес ему множественные ножевые ранения. Мужчина испугался, что его посадят и ухал к себе на родину в Челябинскую область, где его задержали за строе дело и посадили.

28 октября на допросе по делу Татьяны мужчина не стал ее ни в чем обвинять, наверное, пожалел. Признался, что сам спровоцировал ее, долго и сильно бил.

— Я наткнулся на ее нож. Удара лезвием я не получал. Прошу не судить Татьяну по уголовной статье, переквалифицировать как превышение самообороны, — сказал бывший сожитель.

Судья Павел Яковинов уточнил у потерпевшего, каков сейчас его настрой.

— На данный момент у вас есть претензии к Татьяне? — уточнил Яковинов.

Потерпевший сказал, что претензионный не имеет. Прокурор задала много вопросов ему и Татьяне. Ведь первые показания отличаются от тех, что он дал на суде. Сначала он подписал документ, где говорил, что Татьяна вонзила в него нож.

Сейчас собраны многие документы и свидетельства сожительства Татьяны и ее мучителя. На следующее слушание председатель суда решил вызвать следователей, которые брали первые показания в день происшествия. Читайте продолжение в ближайшее время.

Сожитель по конференцсвязи рассказал, как они жили с Татьяной, и как он ее бил.

Автор видео Алена Романцова.