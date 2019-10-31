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Новый вид телефонного мошенничества: звонят и представляются сотрудниками СК и МВД

12:45 31.10.2019 Фото: pixabay.com
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Одновременно они предлагают перечислить различные крупные суммы по платежным реквизитам для обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального вреда.

Новый вид телефонного мошенничества: звонят и представляются сотрудниками СК и МВД
Следственный комитет предупреждает о возможных случаях телефонного мошенничества на территории Российской Федерации

Следственным комитетом Российской Федерации отмечается рост случаев обращений о совершении в отношении граждан мошеннических действий. Ежедневно различными средствами связи жители разных субъектов Российской Федерации сообщают о поступающих им звонках от лиц, представляющихся сотрудниками следственных органов СК России и других государственных структур.

Неизвестные собеседники вводят граждан в заблуждение относительно их признания потерпевшими по уголовным делам, якобы возбужденным по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств, в том числе предоставляя некие «правовые документы». Одновременно они предлагают перечислить различные крупные суммы по платежным реквизитам для обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального вреда.

Обращаем внимание, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета теми или иными способами, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти Российской Федерации. Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, тем более для возмещения причиненного вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших.

Подобные звонки являются проявлением мошенничества, о которых следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Подобные факты тщательно проверяются в целях установления лиц, причастных к мошеннической схеме, и их привлечения к уголовной ответственности.

Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц.

Источник: Следком

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