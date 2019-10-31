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Горел мусор на заброшке лесоторговой базы в Бердске

12:30 31.10.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пожарные уже несколько раз за последнее время ликвидировали пожар на данной территории. Они готовят информацию для мэрии с просьбой принять меры по заброшенному участку.

Горел мусор на заброшке лесоторговой базы в Бердске
Последний пожар на территории лесоторговой базы

Вечером 30 октября горел мусор на заброшенной территории лесоторговой базы в Бердске.

Как сообщили в отделе надзорной деятельности по Бердску, ликвидировать мусорные возгорания на данной территории за последнее время пожарным приходится уже не первый раз. На заброшенном участке находится немало разного хлама. Между тем, зайти сюда без помех может кто-угодно. Как всегда причиной возгорания пожарные инспекторы называют неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Пожарные инспекторы готовят информацию в бердскую горадминистрацию с просьбой принять меры по данному заброшенному участку. Конечно, сторожа туда не поставят, но, возможно, выйдут на арендатора и заставят его убрать мусор, отметили в отделе надзорной деятельности.

Очевидцы выслали видео пожара, случившегося 30 октября. Заброшка горит уже третий раз.
Предпоследний пожар произошел 20 октября. В результате пожара огнем были повреждены перекрытия 1-го этажа.

На этом участке находится объект незавершенного строительства у ООО «Лесоторговая база №1». Разрешение на строительство выдано 7 мая 2015 года, закончилось оно 28 июня 2018 года. Строительство на площадке не ведется, застройщик не осуществляет контроль за ней и имеет долги по аренде земли, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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