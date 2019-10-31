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Трое детей и двое взрослых сгорели в пожаре в Ленинградской области

11:07 31.10.2019 Фото: pixabay.com
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После тушения частного дома, под обломками были обнаружены тела погибших: троих детей в возрасте 2, 5 и 8 лет, 58-летнего мужчины и 85-летней женщины.

Трое детей и двое взрослых сгорели в пожаре в Ленинградской области
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре пяти человек, в том числе троих малолетних детей

30 октября 2019 года после тушения пожара в частном жилом доме, расположенном в поселке Васкелово Всеволожского района Ленинградской области, были обнаружены тела погибших: троих детей в возрасте 2, 5 и 8 лет, 58-летнего мужчины и 85-летней женщины.

По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Руководитель Следственного управления Сергей Сазин координирует работу следователей и криминалистов, которые продолжают работу на месте происшествия. По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии, в том числе причин возникновения пожара. Назначается комплекс необходимых судебных экспертиз.В ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Источник: Следком

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