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Максимум на 4,9% вырастут тарифы на ЖКХ в 2020 году по указанию Дмитрия Медведева в Бердске

11:45 31.10.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Обсуждение тарифов для жителей Бердска состоится 18 ноября 2019 года.

Максимум на 4,9% вырастут тарифы на ЖКХ в 2020 году по указанию Дмитрия Медведева в Бердске
Тарифы ЖКХ стабильно растут

Подписал распоряжение об индексе изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 октября. Документ касается недопущения необоснованного роста цен на коммунальные услуги. В Новосибирской области рост среднего индекса на II полугодие 2020 года составит 4,9%.

Индекс по субъекту Федерации определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону, служит основанием для утверждения руководителем субъекта Федерации предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

-Я подписал постановление, которое позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции, — сказал Медведев в среду на совещании о достижении национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе,- сообщает Интерфакс.

Сейчас для субъектов РФ устанавливается предельный индекс роста платы за услуги ЖКХ, которые, в свою очередь, определяют их для муниципалитетов.

— При этом есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы повышать. И далеко не все эти основания справедливы. Теперь таких оснований в соответствии с этим документом стало меньше. Тарифные дисбалансы уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей, — сказал глава правительства.

Он добавил, что регионы будут обязаны согласовывать эти превышения индексов с ФАС. Согласно данным Департамента по тарифам Новосибирской области, обсуждение тарифов для жителей Бердска состоится 18 ноября 2019 года.

Сегодня стоимость питьевой воды в Бердске составляет 19,85 рулей за куб. Куб горячей воды стоит- 141,47 рублей. Водоотведение — 30,50 рублей. Стоимость тепловой энергии за одну Гкал равна 1838,45 рублей. То есть отопление может подорожать на 75,2 рубля во втором полугодии 2020 года.

Стоит отметить, что распоряжением правительства от 15 ноября 2018 года №2490-р долгосрочные индексы по субъектам Федерации на 2020–2023 годы установлены в виде формулы и их значения ежегодно определяются правительством России.

А по данным Росстата, в 2018 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем на 3,7%. Стоимость жилищных услуг выросла на 3,2%, коммунальных — на 4,1%. Холодное водоснабжение стало дороже на 5%, водоотведение — на 5,7%, горячее водоснабжение — на 4,4%, отопление — на 3,8%, газоснабжение — на 3%, электроснабжение — на 3,9%.

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От редакции

Распоряжение премьер-министра сдержит рот тарифов на коммуналку?

женщина, 31 октября 2019 12:54
Совсем обнаглели, беспредел!!! Куда ещё больше тарифы?! Зарплата такими темпами что-то не растёт!!!!

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