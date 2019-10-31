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Мужчина насиловал два года девятерых малолетних в детском доме Челябинской области

13:15 31.10.2019 Фото: pixabay.com
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В рамках предварительного следствия были инициированы необходимые меры по социальной адаптации потерпевших.

Мужчина насиловал два года девятерых малолетних в детском доме Челябинской области
Завершены следственные действия по уголовному делу о преступлениях о половой неприкосновенности воспитанников одного из детских домов Челябинской области

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу по обвинению жителя Челябинской области в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По версии следствия, с мая 2015 по август 2017 года обвиняемый, используя беспомощное состояние малолетних воспитанников детского дома в Челябинской области, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9 детей.

Следствием проведено объективное и всестороннее расследование, получены необходимые экспертные заключения, которые позволили полностью изобличить умышленные действия обвиняемого.

В рамках предварительного следствия были инициированы необходимые меры по социальной адаптации потерпевших.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Источник: Следком

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