31.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Осужденный за антиправославный пост и изрезанную подругу Максим Кормелицкий из Бердска не желает «светиться» в СМИ

14:45 31.10.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
3 0

«Курьер.Среда.Бердск» решил выяснить, где и как отбывает наказание бердчанин. На наш запрос в ГУФСИН, нам ответили, что «Кормелицкий не согласен на сообщение об отбывании наказания в исправительном учреждении в средствах массовой информации».

Осужденный за антиправославный пост и изрезанную подругу Максим Кормелицкий из Бердска не желает «светиться» в СМИ
Максим Кормелицкий из Бердска получил реальный срок за репост картинки

Одни из первых в России бердчанин Максим Кормелцкий был осужден за экстремизм. Он разместил на странице «Вконтакте» антиправославную картинку. Через два года после суда был принят закон о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса. «Курьер. Среда. Бердск» решил узнать, изменили ли срок Кормелицкому, но тот отказался афишировать свою жизнь в СМИ. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУФСИН по Новосибирской области Юлия Перемитина.

— Осужденный Кормлецкий не согласен на сообщение об отбывании наказания в исправительном учреждении в средствах массовой информации, — уточнила «Курьер. Среда. Бердск» Юлия Александровна 23 октября.

Напомним, в 2016 году суд приговорил Кормелицкого к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения по ст. 282 УК РФ за картинку в соцсети. А после этого он ножом искромсал свою подругу.

Подруга Максима заявила ему о расставании после очередной ссоры. 11 сентября 2016 года Максим и его девушка Юля (имя изменено, так как суд запретил указывать личные данные потерпевшей — прим. ред.) приехали на машине в район кирзавода в Бердске на прощальный вечер. Юлия вышла из машины, в этот
момент Максим ударил Юлю ножом в шею. Девушка попыталась уехать от парня на авто, но не справилась с управлением и съехала на обочину. Там Максим ее догнал и попытался добить. Он нанес ей не менее 12 ножевых ранений.

«Умри, умри скорей», — кричал Кормелицкий, вонзая нож в любимую девушку. Она чудом осталась жива.

Судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич сочла смягчающим обстоятельством признание вины подсудимого. Однако отягчающим обстоятельством стало алкогольное опьянение. Кроме того, он не отбыл наказания за предыдущие преступления — экстремизм и кражу компьютера из пиццерии. Наказание Максиму было назначено 9 лет за покушение на убийство и 1 год за кражу и репост антиправославной картинки.

Кормелицкий стал одним из 6000 неблагонадежных россиян по версии Росфинмониторинга.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Надо смягчить наказание парню?

Аноним, 31 октября 2019 15:26
А он что, святой что-ли?
Аноним, 31 октября 2019 15:36
Может я один такой,
но мне вот Кормелицкий запомнился вовсе не репостом.

Своими эксцентричными выходками бердчанин знаменит далеко за пределами родного города. Еще школьником его влекло нацистское движение, но потом взгляды парня изменились — в противоположную сторону. За несколько лет он примерил на себя роли неонациста и антифашиста, оппозиционера, экстремиста, политзаключенного, продолжая совершать, казалось бы, не связанные между собой поступки. Кормелицкий митинговал, устраивал голодовки, украл компьютер в пиццерии и положил муляж бомбы к дверям отдела по делам молодежи.
А закончилось все тем, что он девчонку ножом искромсал! https://kurer-sreda.ru/2016/09/14/252773-sud-arestoval-za-pokushenie-na-ubijstvo-svoej-devushki-iz-za-revnosti-ekstremista-v-berdske

Что за тренд всяких неадекватных убийц пытаться представить полит.заключенными?
Психиатр, 31 октября 2019 16:39
И в Бердске ему делать не фиг.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мало праздников: весело празднуют россияне Хэллоуин
17:45 31-10-2019
Мало праздников: весело празднуют россияне Хэллоуин
БердскВ зиму делают тротуар возле лицея №7 на сэкономленные средства с ремонта дорог в Бердске
17:30 31-10-2019
В зиму делают тротуар возле лицея №7 на сэкономленные средства с ремонта дорог в Бердске
БердскПлатить налоги обяжут самозанятых в Бердске
17:15 31-10-2019
Платить налоги обяжут самозанятых в Бердске
БердскПрокурор Роман Сивак: Все "громкие" уголовные дела в Бердске - законны
17:00 31-10-2019
Прокурор Роман Сивак: Все
Розыск: насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП водитель на трассе К-17Р
16:45 31-10-2019
Розыск: насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП водитель на трассе К-17Р
Работа в Бердске
16:37 31-10-2019
Работа в Бердске
Бердск150 млн рублей даст на ремонт дорог Бердску региональный бюджет в 2020 году 1
16:30 31-10-2019
150 млн рублей даст на ремонт дорог Бердску региональный бюджет в 2020 году
БердскМама Ани Коноваловой из Бердска после реабилитации ребенка после операции отправит деньги в помощь другим детям 1
16:22 31-10-2019
Мама Ани Коноваловой из Бердска после реабилитации ребенка после операции отправит деньги в помощь другим детям
От переохлаждения умер в камышах подросток в Тамбовской области
16:15 31-10-2019
От переохлаждения умер в камышах подросток в Тамбовской области
Дания разрешила строительство "Северного потока — 2"
16:13 31-10-2019
Дания разрешила строительство