Осужденный за антиправославный пост и изрезанную подругу Максим Кормелицкий из Бердска не желает «светиться» в СМИ

«Курьер.Среда.Бердск» решил выяснить, где и как отбывает наказание бердчанин. На наш запрос в ГУФСИН, нам ответили, что «Кормелицкий не согласен на сообщение об отбывании наказания в исправительном учреждении в средствах массовой информации».

Максим Кормелицкий из Бердска получил реальный срок за репост картинки

Одни из первых в России бердчанин Максим Кормелцкий был осужден за экстремизм. Он разместил на странице «Вконтакте» антиправославную картинку. Через два года после суда был принят закон о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса. «Курьер. Среда. Бердск» решил узнать, изменили ли срок Кормелицкому, но тот отказался афишировать свою жизнь в СМИ. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУФСИН по Новосибирской области Юлия Перемитина.

— Осужденный Кормлецкий не согласен на сообщение об отбывании наказания в исправительном учреждении в средствах массовой информации, — уточнила «Курьер. Среда. Бердск» Юлия Александровна 23 октября.

Напомним, в 2016 году суд приговорил Кормелицкого к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения по ст. 282 УК РФ за картинку в соцсети. А после этого он ножом искромсал свою подругу.

Подруга Максима заявила ему о расставании после очередной ссоры. 11 сентября 2016 года Максим и его девушка Юля (имя изменено, так как суд запретил указывать личные данные потерпевшей — прим. ред.) приехали на машине в район кирзавода в Бердске на прощальный вечер. Юлия вышла из машины, в этот

момент Максим ударил Юлю ножом в шею. Девушка попыталась уехать от парня на авто, но не справилась с управлением и съехала на обочину. Там Максим ее догнал и попытался добить. Он нанес ей не менее 12 ножевых ранений.

«Умри, умри скорей», — кричал Кормелицкий, вонзая нож в любимую девушку. Она чудом осталась жива.

Судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич сочла смягчающим обстоятельством признание вины подсудимого. Однако отягчающим обстоятельством стало алкогольное опьянение. Кроме того, он не отбыл наказания за предыдущие преступления — экстремизм и кражу компьютера из пиццерии. Наказание Максиму было назначено 9 лет за покушение на убийство и 1 год за кражу и репост антиправославной картинки.

Кормелицкий стал одним из 6000 неблагонадежных россиян по версии Росфинмониторинга.