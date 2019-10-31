Закопают ямы возле лицея №6 31 октября в Бердске

После обратной засыпки ям аварийный участок утрамбуют и ощебенят

Опасные для детей ямы выкопали возле лицея №6 в Бердске.

— Может, мэрия сможет объяснить, почему вырыты и стоят не зарытыми ямы возле лицея 6. Желательно привести ссылку на регламент или закон, где прописано, что ямы должны стоять в течение такого срока, пока будут закопаны, — в рубрику «Сообщи свои новости» написал Горький.

Родители школьников переживают, что в темное время суток кто-нибудь из детей может упасть в яму. Да и затянувшиеся раскопки создают неудобства.

По словам замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству Александра Алексеенко, авария на данном участке только устранена. Если произойдет окончательное переключение, то уже сегодня, 31 октября, будет произведена обратная засыпка, отметил Алексеенко. Далее пройдет трамбование и щебенение аварийного участка.