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Платить налоги обяжут самозанятых в Бердске

17:15 31.10.2019 Фото: pixabay.com
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19 регионов,в том числе Новосибирскую область, подключить к эксперименту по налоговому режиму для самозанятых с 1 января 2020 года.

Платить налоги обяжут самозанятых в Бердске
Минфин предложил распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов

Минфин РФ предложил распространить специальный налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов России с 1 января 2020 года. Об этом говориться в законопроекте, размещенном на портале правовой информации.
Проектом, подготовленным Минфином России, предлагается с 1 января 2020 года подключить к эксперименту по налоговому режиму для самозанятых город Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, автономный округ Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Башкортостан.

Как ранее сообщал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, специальный налоговый режим для самозанятых могут распространить на все регионы РФ с 2020 года после изучения опыта пилотных регионов.

Налог для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

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