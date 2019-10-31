Мало праздников: весело празднуют россияне Хэллоуин

Празднуют его лишь 3%. Чаще других веселятся молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет (13%).

Почти все в России знают о Хэллоуине, но праздновать его не собираются

Почти все в России знают о Хэллоуине, но праздновать его не собираются.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет в преддверии Хэллоуина данные исследования об отношении россиян к данному празднику.

Знаем, но не празднуем?

Хэллоуин широко известен среди россиян, причем с 2017 г. доля знающих о празднике выросла на 10%. Несмотря на это, доля наших сограждан, планирующих отмечать данный праздник, за последние два года не изменилась и составляет лишь 3%. Чаще других заявляют о таких намерениях молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет (13%).

Праздник не приживается в России прежде всего потому, что большинством россиян он воспринимается как чуждый российской культуре и традициям, и убежденность в этом растет. Так, в 2017 г. по этой причине отказались бы праздновать Хэллоуин 61% наших соотечественников, в 2019 г. эта доля выросла до 67%. Чаще всего о несоответствии Хэллоуина нашей культуре говорят респонденты в возрасте старше 60 лет (77%) и жители сёл (71%).

Еще треть опрошенных не празднуют Хэллоуин, поскольку не считают праздник важным (34%), однако доля таких ответов снизилась в сравнении с 2017 г. на 5%. Наиболее часто данную причину озвучивает молодежь от 18 до 24 лет (53%) и от 25 до 34 лет (43%).

Не празднуют Хэллоуин, так как не видят в этом празднике ничего хорошего, 16% россиян, преимущественно респонденты старшего возраста 60+ (23%). Еще 7% считают этот праздник языческим, а 2% не будут его праздновать в силу занятости.

Хэллоуин — молодежный праздник?

Соотечественники, отмечающие Хэллоуин, преимущественно не вызывают у россиян положительных или отрицательных эмоций. Большинство не акцентируют на этом внимание и скорее говорят о безразличии к тому, празднует человек этот праздник или нет (68%), преимущественно 35-44-летние респонденты.

Наряду с этим 13% говорят о скорее положительном отношении к согражданам, отмечающим Хэллоуин. Наиболее актуально данное мнение среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (30%) и от 25 до 34 лет (22%), а также жителей двух столиц (17%). О негативном отношении к празднующим этот праздник россиянам говорит каждый пятый (18%), преимущественно респонденты старших возрастных групп от 45 до 59 лет (22%), старше 60 лет (28%) и жители сёл (24%).

Говоря о мотивах, побуждающих россиян праздновать Хэллоуин, респонденты чаще всего склоняются к мнению, что россиянам нужны праздники, а их не хватает (15%). При этом 12% россиян утверждают, что празднование Хэллоуина — это попытка подражания западной культуре. Каждый десятый утверждает, что таким образом можно развлечься, повеселиться (10%). Столько же — что Хэллоуин нравится или интересен (10%). Еще 8% говорят, что выбор отмечать данный праздник или нет — личное дело каждого.

Также в числе популярных мотивов празднования Хэллоуина, по мнению россиян, безделье или избыток времени (6%), мода и желание подражать (5%).

Источник: ВЦИОМ