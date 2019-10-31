Из Бердска в Питер: 25 % россиян готовы уехать из своих родных городов

На переезд толкают: фактор безработицы или удаленности работы (18%), более высокий уровень жизни в другом населенном пункте (15%), экологические причины (13%), а также предпочтение более благоприятного климата (12%).

Четверть ныне живущих россиян не прочь переехать в другой город

Четверть ныне живущих россиян не прочь переехать в другой город нашей страны на постоянное место жительства, предпочтительно — в Санкт-Петербург, Москву или Краснодарский край.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о миграционных настроениях россиян в пределах страны.

Для половины россиян их место проживания — родной город (50%), чаще других об этом заявляют мужчины (53%) и молодые люди 18-24 лет (72%). Менее всего коренных жителей проживает в двух столицах (46%) и в селах (44%). Также обычно не живут в своих родных городах пожилые люди старше 60 лет — только 36% из них остались жить там же, где и родились.

Наиболее популярными причинами переезда среди тех, кто ранее уехал из своего родного города, являлся перевод по работе (19%), в особенности для респондентов в возрасте 60 лет и старше (28%). Каждый десятый переезжал из-за учебы (11%). Не менее распространены семейные причины, повлекшие переезд. Так, 11% переезжали, поскольку мигрировала вся семья. Еще столько же — в связи с замужеством/женитьбой (11%) или по иным семейным обстоятельствам (11%).

О переезде на постоянное место жительства в другой город России сейчас задумывается четверть россиян (25%) — чаще те, кому от 25 до 34 лет (40%). Не хотят переезжать преимущественно мужчины (75%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (84%). Осуществить свое намерение в течение ближайшего года-двух планируют 21%, а в течение трех-пяти — еще 20%. При этом треть еще не решили, когда именно собираются переехать в другой населенный пункт страны (32%).

Среди декларирующих желание переехать в другой населенный пункт в России 61% россиян хотели бы переехать в город, а 34% — в загородную местность. Наиболее популярным городом, в который хотят переехать наши соотечественники, является Санкт-Петербург (15%). На втором месте Москва (8%), на третьем — Краснодар (6%). При этом среди регионов, в которых находится желаемый для переезда населенный пункт, лидирует Краснодарский край — 18%.

Причины, по которым хотят переехать современные россияне: фактор безработицы или удаленности работы (18%), более высокий уровень жизни в другом населенном пункте (15%), экологические причины (13%), а также предпочтение более благоприятного климата (12%). Некоторые респонденты хотели бы переехать, потому что им не нравится их город или больше импонирует другой (7%), другие предпочли бы переехать за более качественным образованием (7%) или в попытках расширить горизонт собственных перспектив (7%).

Среди тех, кто не хочет переезжать, треть (27%) россиян говорят, что их всё устраивает в их населенном пункте. Также 18% россиян не хотят переезжать, потому что их семья, родные и друзья проживают в их нынешнем месте жительства. Некоторые респонденты не хотят покидать родные места (13%) или ссылаются на возраст как фактор, затрудняющий переезд (10%). Привыкли жить в своем городе 8% россиян, а для 7% важно, что их место работы находится в этом населенном пункте. О том, что не хотят переезжать, потому что любят своё место жительства, сообщили 5% россиян.

Источник: ВЦИОМ