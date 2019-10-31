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От переохлаждения умер в камышах подросток в Тамбовской области

16:15 31.10.2019, pixabay.com
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28 октября после обеда 15-летний подросток ушел из дома в селе Серединовка. Искали кинологи, волонтеры, полиция.

От переохлаждения умер в камышах подросток в Тамбовской области
Тело юноши обнаружено неподалёку от дома на берегу реки в зарослях камыша

28 октября текущего года после обеда 15-летний подросток ушел из дома в селе Серединовка Сампурского района Тамбовской области и не вернулся. На следующий день его родственники обратились в правоохранительные органы. В ходе обширных поисковых мероприятий с привлечением кинологов и волонтеров тело юноши обнаружено неподалёку от дома на берегу реки в зарослях камыша без внешних признаков насильственной смерти.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств гибели подростка. Предварительно, причиной его смерти стало переохлаждение.

Источник: Следком

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