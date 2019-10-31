Третьего подозреваемого в вымогательстве денег у торговцев с рынка задержала полиция Новосибирска

Массовая драка со стрельбой произошла между рыночными торговцами и лицами, вымогающими у них денежные средства за право торговли. Теперь идут аресты.

Новосибирские полицейские задержали третьего подозреваемого в вымогательствах денег у рыночных торговцев

7 октября в Новосибирске на улице Малыгина произошел конфликт между двумя группами граждан, в результате которого несколько человек получили телесные повреждения. Противоправные действия были пресечены прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции и Росгвардии.

В ходе работы следственно-оперативной группы под руководством заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области – начальника полиции было установлено, что конфликт произошел между рыночными торговцами и лицами, вымогающими у них денежные средства за право торговли. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области установили и задержали предполагаемого организатора группы, вымогавшей денежные средства – 31-летнего ранее неоднократно судимого жителя Новосибирска, а также его 29-летнего сообщника.

При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по установлению иных лиц, причастных к совершению преступлений, была получена оперативная информация о том, что один из них, ранее не судимый 36-летний уроженец Средней Азии, скрывается от полиции на территории Иркутской области. Следственно-оперативная группа ГУ МВД России по Новосибирской области незамедлительно выехала в Иркутск, где 26 октября при содействии сотрудников Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области фигурант, подозреваемый в хулиганстве и вымогательстве, был задержан на железнодорожном вокзале. Как выяснили сотрудники полиции, мужчина, пытаясь избежать уголовного преследования, собирался покинуть Иркутск и проследовать в Читу. Гражданин был задержан и доставлен в полицию.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство» и ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса РФ «Вымогательство». 29 октября Свердловским районным судом г. Иркутска по ходатайству следователя в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются оперативные и следственные мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы, а также установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов и иных лиц, причастных к совершению противоправных действий.

Комментарий начальника пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области Сергея ЩЕКОТИНА





Источник: МВД по НСО