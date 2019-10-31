«Ростелеком» извинился и аннулировал несуществующий долг пенсионерке из Бердска

Провайдер признал начисление 4230 рублей после расторжения договора на услуги связи технической ошибкой. В ноябрь бердчанка входит с пустым лицевым счетом и без перспективы судебного разбирательства.

Теперь семья пенсионерки смотрит телевизор с помощью другого провайдера

После публикации «Курьер. Среда. Бердск» 29 октября о всплывших у пенсионерки долгах после расторжения договора с «Ростелекомом» провайдер прислал официальный ответ на запрос редакции, подтвердив, что произошла ошибка.

— Договор с абонентом был расторгнут 29.10.2019 года. На основании акта возврата оборудования от 10.06.2019 года было проведено снятие оборудования. По лицевому счету №… проведен перерасчет начислений в сторону уменьшения, который будет отражен в счете за услуги связи за октябрь 2019 года. По состоянию на 30.10.2019 года на лицевом счете задолженность отсутствует, — ответила пресс-секретарь «Ростелеком» МРФ «Сибирь» Татьяна Штабель.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после расторжения договора об услугах связи «Ростелеком» до октября продолжал требовать с 61-летней Ирины Алексеевны оплаты в размере 830 рублей в месяц. Провайдер постоянно предупреждал смс-сообщениями и в конце концов подготовил иск в мировой суд о взыскании с «должницы» 4230 рублей.

Инвалид второй группы Ирина Алексеевна, устав добиваться правды в бердском офисе «Ростелекома» поручила решить проблему своей дочери Лилии, которая обратилась в «Курьер. Среда. Бердск».

— После расторжения договора должны были сделать перерасчет. Но вместо того, чтобы маме вернуть деньги, с нее каждый месяц требуют якобы долги. Они просто издеваются! Мама — инвалид, ей естественно это все неприятно, сказывается на здоровье, — возмущалась Лилия.

Она считает, что только благодаря вмешательству «Курьер. Среда. Бердск» конфликтную ситуацию нивелировали.

— Маме вчера позвонили из «Ростелекома», принесли свои извинения и сообщили, что сделали перерасчет. Спасибо «Курьеру» за это. Я сказала маме, чтобы она попросила письменное подтверждение, чтобы тема не всплыла снова, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 31 октября, Лилия.

Татьяна Штабель подтвердила, что произошел технический сбой:

— С абонентом связались. Проблема решена. Никаких вопросов к абоненту и от абонента быть уже не должно.

Судя по комментариям к предыдущей статье, обижена «Ростелекомом» не одна Ирина Алексеевна.

Аноним:

— Это не техническая ошибка, а раздолбайство в течении нескольких месяцев и неуважение к людям.

Аноним:

— Это не техническая ошибка, а система втихшку начислять несуществующую оплату. Кто-то оплатит, кто-то бегает туда каждый месяц, ничего не понимая, а ему впаривают про «ошибки», а деньги все равно начисляют.

Аноним:

— Одни беспредельничают, а другие должны тратить время и нервы доказывая, что ты не верблюд?!

Алексей:

— Несколько лет назад сам столкнулся с проблемами расторжения договора с «Ростелекомом», пришлось несколько раз ездить в офис… То человека нет, который отвечает за это, то база не работает, всячески уговаривают и предлагают бонусы… и т.д. и т.п. Оплатил все по перерасчету. После этого еще 2 месяца приходили СМС и письма с требованиями оплатить услуги. После нескольких звонков и одного досудебного заявления, сообщения прекратились. Так что сказку про ошибку пусть выпаривают кому-то наивному!

777888:

— Отключился 3 года назад. А потом мне написали, что должен 1700… Я уже давно бумаги выкинул о расторжении. Потом они в службу судебных приставов направили. Я замучился им доказывать. Пришлось заплатить и теперь бумаги о расторжении храню в документах.