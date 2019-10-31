Розыск: насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП водитель на трассе К-17Р

Предположительно на автомобиле ВАЗ-2107 зеленого цвета, двигался со стороны Новосибирска в сторону р.п. Ордынское и на 49-м километре.

Неустановленный водитель, предположительно на автомобиле ВАЗ-2107 зеленого цвета, совершил наезд на велосипедиста

30 октября ночью неустановленный водитель, предположительно на автомобиле ВАЗ-2107 зеленого цвета, двигался со стороны Новосибирска в сторону р.п. Ордынское и на 49-м километре трассы К-17Р совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. С места ДТП водитель автомобиля скрылся.

В результате ДТП велосипедист 1989 г.р., от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

Предположительно на автомобиле после совершенного ДТП имеются следующие повреждения: на крыле отсутствует повторитель желтого цвета, на капоте отсутствует пластиковый ветрозабор, на одном колесе отсутствует декоративный пластиковый колпак с надписью «А1», также поврежден ветровик бокового стекла и решётка радиатора.

Очевидцев аварии и всех, кому что-либо известно о разыскиваемом автомобиле или его владельце, просят незамедлительно сообщить в дежурную часть УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области по номеру телефона 220-70-77 или 102.

Источник: МВД по НСО