Лучшие средства для укрепления ногтей в домашних условиях

Масло плюс лимон
Алла из Ульяновска:
— Вот мои любимые средства для укрепления ногтей.
► Возьмите любое растительное масло (я предпочитаю льняное), добавьте в него несколько капель эфирного масла розы и втирайте в ногтевую пластину и кожу вокруг ногтей. Ногти перестанут слоиться.
► Возьмите кружок лимона или лимонную корочку и хорошенько протрите ею каждый ноготок. По возможности не мойте руки как можно дольше. Такое средство помогает вернуть ногтям здоровый вид и ускоряет их рост.
Как на море
Галина из Дедовска:
— Давно заметила, что после отдыха на море ногти становятся очень крепкими и быстро растут. Решила, что можно устраивать ноготкам «курорт» не раз в год, а пару раз в неделю.
Возьмите стакан тёплой воды, добавьте 1 ст. ложку соли (лучше морской, но можно и обычной) и пару капель йода. Когда соль растворится, погрузите кончики пальцев в «морскую» воду на полчаса.
Источник: АиФ