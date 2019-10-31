Лучшие средства для укрепления ногтей в домашних условиях

Несколько действенных и полезных советов, которые позволят сделать ваши ноготки крепкими и здоровыми, без дорогостоящего салонного ухода.

Солевая ванночка способна укрепить ногти

Масло плюс лимон

Алла из Ульяновска:

— Вот мои любимые средства для укрепления ногтей.

► Возьмите любое растительное масло (я предпочитаю льняное), добавьте в него несколько капель эфирного масла розы и втирайте в ногтевую пластину и кожу вокруг ногтей. Ногти перестанут слоиться.

► Возьмите кружок лимона или лимонную корочку и хорошенько протрите ею каждый ноготок. По возможности не мойте руки как можно дольше. Такое средство помогает вернуть ногтям здоровый вид и ускоряет их рост.

Как на море

Галина из Дедовска:

— Давно заметила, что после отдыха на море ногти становятся очень крепкими и быстро растут. Решила, что можно устраивать ноготкам «курорт» не раз в год, а пару раз в неделю.

Возьмите стакан тёплой воды, добавьте 1 ст. ложку соли (лучше морской, но можно и обычной) и пару капель йода. Когда соль растворится, погрузите кончики пальцев в «морскую» воду на полчаса.

Источник: АиФ