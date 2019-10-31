150 млн рублей даст на ремонт дорог Бердску региональный бюджет в 2020 году

Суммы по программе «Безопасные и качественные дороги» будут только расти. В 2019-м город отремонтировал рекордные 3,5 км дорог за 108 млн рублей.

Асфальтированные дороги в Южном появились благодаря строительству детсада и школы

В 2019 году в Бердске закатали в новый асфальт 3,5 км дорог. По оценке вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, это рекорд для города:

— Это небывалые для Бердска работы по обустройству дорожного полотна.

В общую протяженность отремонтированных дорог вошли улицы в Новом поселке (около 1 км), в п. Светлом (более 600 м), на Лунной (более полукилометра), Морской (около 400 м) и почти 1 км до детсада в Южном микрорайоне.

На ремонт бердских дорог в этом году потратили 107,7 млн рублей. Львиную долю денег внес областной бюджет — 104,8 млн. 2,9 млн рублей выделил город в порядке софинансирования.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» главный специалист отдела развития ЖКХ Елена Гинсман, объем средств на ремонт бердских дорог с каждым годом будет только расти.

— По программе БКД на 2020 год предполагается выделить Бердску 150 млн рублей. В 2021-м — 143 млн. Но бюджет пока не сверстан, поэтому цифры называю ориентировочные, — прокомментировала Елена Николаевна.

По ее словам, суммы могут меняться как в торону увеличения, так и уменьшится. Но в любом случае, предполагается в ближайшие два года тратить на бердские дороги больше денег, чем в 2019-м. Фактический городу требуется гораздо больше средств, чтобы привести дороги в нормативное состояние. Однако финансирование делят на все муниципалитеты Новосибирской области согласно актуальной потребности.

Областной бюджет может дань денег сверх программы «Безопасные и качественные дороги», как это было со строительством проезжей части в микрорайоне Южном. Сдавать детский сад и школу без качественных подъездных путей нельзя. В подобных ситуациях Бердск делает заявку и областное правительство одобряет дополнительное выделение средств. Пока в финансировании на дороги для города не предусмотрены деньги вне рамок БКД. Но Елена Гинсман подчеркнула, что бюджет-2021 региональный парламент сформирует в декабре, после этого можно будет называть конкретные суммы на бердские дороги.