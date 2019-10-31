31.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

150 млн рублей даст на ремонт дорог Бердску региональный бюджет в 2020 году

16:30 31.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
1 0

Суммы по программе «Безопасные и качественные дороги» будут только расти. В 2019-м город отремонтировал рекордные 3,5 км дорог за 108 млн рублей.

150 млн рублей даст на ремонт дорог Бердску региональный бюджет в 2020 году
Асфальтированные дороги в Южном появились благодаря строительству детсада и школы
Сюжет: Бердску нужны дороги
150 млн рублей даст на ремонт дорог Бердску региональный бюджет в 2020 году

150 млн рублей даст на ремонт дорог Бердску региональный бюджет в 2020 году«Сами нарушают»: из-за нового режима светофора одновременно заезжают и выезжают на трассу Р-256 с ул. Спортивная БердскаЕщё 4 новости

В 2019 году в Бердске закатали в новый асфальт 3,5 км дорог. По оценке вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, это рекорд для города:
— Это небывалые для Бердска работы по обустройству дорожного полотна.

В общую протяженность отремонтированных дорог вошли улицы в Новом поселке (около 1 км), в п. Светлом (более 600 м), на Лунной (более полукилометра), Морской (около 400 м) и почти 1 км до детсада в Южном микрорайоне.

На ремонт бердских дорог в этом году потратили 107,7 млн рублей. Львиную долю денег внес областной бюджет — 104,8 млн. 2,9 млн рублей выделил город в порядке софинансирования.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» главный специалист отдела развития ЖКХ Елена Гинсман, объем средств на ремонт бердских дорог с каждым годом будет только расти.

— По программе БКД на 2020 год предполагается выделить Бердску 150 млн рублей. В 2021-м — 143 млн. Но бюджет пока не сверстан, поэтому цифры называю ориентировочные, — прокомментировала Елена Николаевна.

По ее словам, суммы могут меняться как в торону увеличения, так и уменьшится. Но в любом случае, предполагается в ближайшие два года тратить на бердские дороги больше денег, чем в 2019-м. Фактический городу требуется гораздо больше средств, чтобы привести дороги в нормативное состояние. Однако финансирование делят на все муниципалитеты Новосибирской области согласно актуальной потребности.

Областной бюджет может дань денег сверх программы «Безопасные и качественные дороги», как это было со строительством проезжей части в микрорайоне Южном. Сдавать детский сад и школу без качественных подъездных путей нельзя. В подобных ситуациях Бердск делает заявку и областное правительство одобряет дополнительное выделение средств. Пока в финансировании на дороги для города не предусмотрены деньги вне рамок БКД. Но Елена Гинсман подчеркнула, что бюджет-2021 региональный парламент сформирует в декабре, после этого можно будет называть конкретные суммы на бердские дороги.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Каким дорогам требуется ремонт?

Аноним, 31 октября 2019 16:58
Красная Сибирь и Красноармейская по всей длине

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мало праздников: весело празднуют россияне Хэллоуин
17:45 31-10-2019
Мало праздников: весело празднуют россияне Хэллоуин
БердскВ зиму делают тротуар возле лицея №7 на сэкономленные средства с ремонта дорог в Бердске
17:30 31-10-2019
В зиму делают тротуар возле лицея №7 на сэкономленные средства с ремонта дорог в Бердске
БердскПлатить налоги обяжут самозанятых в Бердске
17:15 31-10-2019
Платить налоги обяжут самозанятых в Бердске
БердскПрокурор Роман Сивак: Все "громкие" уголовные дела в Бердске - законны
17:00 31-10-2019
Прокурор Роман Сивак: Все
Розыск: насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП водитель на трассе К-17Р
16:45 31-10-2019
Розыск: насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП водитель на трассе К-17Р
Работа в Бердске
16:37 31-10-2019
Работа в Бердске
Бердск150 млн рублей даст на ремонт дорог Бердску региональный бюджет в 2020 году 1
16:30 31-10-2019
150 млн рублей даст на ремонт дорог Бердску региональный бюджет в 2020 году
БердскМама Ани Коноваловой из Бердска после реабилитации ребенка после операции отправит деньги в помощь другим детям 1
16:22 31-10-2019
Мама Ани Коноваловой из Бердска после реабилитации ребенка после операции отправит деньги в помощь другим детям
От переохлаждения умер в камышах подросток в Тамбовской области
16:15 31-10-2019
От переохлаждения умер в камышах подросток в Тамбовской области
Дания разрешила строительство "Северного потока — 2"
16:13 31-10-2019
Дания разрешила строительство