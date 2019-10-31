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Положены ли льготы инфарктникам и инсультникам?

14:47 31.10.2019 Фото: pixabay.com
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Больному с инфарктом первые 6 месяцев все лекарства предоставляются бесплатно, а вот инсульт пока не включён в категории заболеваний, которые дают право на льготные лекарства.

Положены ли льготы инфарктникам и инсультникам?
Больному с инфарктом первые 6 месяцев все лекарства предоставляются бесплатно

«Согласно Постановлению Правительства РФ № 890, больному с инфарктом первые 6 месяцев все лекарства предоставляются бесплатно, – пояснил юрист, доктор меднаук, член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. – Если человек выздоравливает, то дальше лечится за свой счёт. Если здоровье полностью восстановить не удалось, пациента направляют на медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности, которая даёт право на получение льгот: лекарства бесплатно или с 50%-ной скидкой, льготы на оплату ЖКХ и т. д. Моё мнение: полгода – недостаточный срок для бесплатного обеспечения лекарствами. И неслучайно у части пациентов заболевание возникает повторно».

Инсульт не включён в категории заболеваний, которые дают право на льготные лекарства. Пациент их получает, только если уже на момент заболевания имеет статус льготника (инвалид, участник ВОВ, пенсионер и др.).

В этом году правительство заложило в проект федерального бюджета субсидию на компенсацию расходов на лекарства граждан, перенёсших инсульты, инфаркты и другие сердечно-сосудистые заболевания. Пока проект бюджета предусматривает на эти цели по 10,2 млрд руб. ежегодно в 2020–2022 гг. Однако недавно премьер Медведев поручил Минфину и Минздраву увеличить эту сумму до 14,5 ­млрд руб. в год.

Источник: АиФ 

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Нужны льготы инсультникам?

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