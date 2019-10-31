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На 30% могут упасть цены на шампанское перед Новым годом

22:38 31.10.2019 Фото: pixabay.com
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Ежегодно около 40% всего объема продаж российского шампанского приходится на декабрь и январь. Как отличить подделку и найти качественный товар на полках магазина, узнаем в статье.

На 30% могут упасть цены на шампанское перед Новым годом

Ежегодно около 40% всего объема продаж российского шампанского приходится на декабрь и январь

Стоимость шампанского перед Новым годом может упасть на 30%. Такую точку зрения журналистам высказала советник Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Дарья Морозкина.

«Перед Новым годом и в конце августа обычно, наоборот, цены падают, потому что это сезон, процентов на 30. Предприятия заинтересованы в том, чтобы продать больше объема», — сказала она.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин также ожидает снижения стоимости этой продукции. По его словам, ежегодно около 40% всего объема продаж российского шампанского приходится на декабрь и январь.

Говоря о том, как выбрать качественный напиток, Шапкин отметил, что хорошее шампанское, как правило, закупоривается корковой пробкой, так как полиэтилен пропускает кислород и углекислый газ. Кроме того, маркером честного происхождения российского шампанского служат обозначения на этикетке: ЗГУ (вина с защищенным географическим указанием) и ЗНМП (вина с защищенным наименованием места происхождения). Как пояснил глава ассоциации, эти наименования говорят о том, что вино сделано из российского винограда конкретной территории, то есть является терруарным вином. Также, по словам Шапкина, на упаковке должно быть указано, что напиток не содержит никаких ароматизаторов или пищевых добавок.

Глава ассоциации добавил, что подлинность напитка можно определить по размеру пузырьков. «Если вино искусственно газифицируется, то пузырьки будут крупнее. Они все как один похожи на газированную воду и слишком быстро выходят — буквально за 15 минут. Если же шампанское изготовлено по правильной технологии, то сами пузырьки маленькие и долго выходят», — рассказал Шапкин.

Подделку можно отличить и по аромату — должно насторожить наличие посторонних ароматов и привкус спирта. Кроме того, шампанское должно открываться с характерным эффектом «взрыва» из-за того, что в бутылке с шампанским и игристым вином давление в три раза выше, чем в автомобильной шине, отметил Шапкин.

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