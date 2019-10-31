В зиму делают тротуар возле лицея №7 на сэкономленные средства с ремонта дорог в Бердске

Поэтому и начался этот ремонт не летом, а осенью. Строительство завершат максимум через три дня.

Скоро возле лицея №7 будет новая пешеходная дорожка

Ну, вот, наступила осень, пошли дожди, и начали ремонтировать тротуары, возмущались жители Бердска.

Около 7 лицея пройти невозможно, все разрыли, приходится выходить на проезжую часть, чтобы не идти по грязи, неужели нельзя было отремонтировать тротуар летом, обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» Елена Иванова. К тому же, какой может быть ремонт в холод и слякоть, ведь на качестве все это отразится, дополнила бердчанка.

По словам вице мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, никто сроки не затягивал. Остались деньги от ремонта дорог, поэтому решили их пустить на ремонт тротуаров. И выбрали те, где большой трафик. Ремонтируют тротуар не только на ул. Ленина в районе лицея №7, но по ул. Островского — участок от ул. Кирова до Спортивной, отметил Владимир Захаров.

Что касается укладки асфальта, то работы можно проводить до -5 градусов, подчеркнул Захаров. Закончится ремонт ремонт тротуаров максимум через три дня.