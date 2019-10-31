31.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

В зиму делают тротуар возле лицея №7 на сэкономленные средства с ремонта дорог в Бердске

17:30 31.10.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

Поэтому и начался этот ремонт не летом, а осенью. Строительство завершат максимум через три дня.

В зиму делают тротуар возле лицея №7 на сэкономленные средства с ремонта дорог в Бердске
Скоро возле лицея №7 будет новая пешеходная дорожка

Ну, вот, наступила осень, пошли дожди, и начали ремонтировать тротуары, возмущались жители Бердска.

Около 7 лицея пройти невозможно, все разрыли, приходится выходить на проезжую часть, чтобы не идти по грязи, неужели нельзя было отремонтировать тротуар летом, обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» Елена Иванова. К тому же, какой может быть ремонт в холод и слякоть, ведь на качестве все это отразится, дополнила бердчанка.

По словам вице мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, никто сроки не затягивал. Остались деньги от ремонта дорог, поэтому решили их пустить на ремонт тротуаров. И выбрали те, где большой трафик. Ремонтируют тротуар не только на ул. Ленина в районе лицея №7, но по ул. Островского — участок от ул. Кирова до Спортивной, отметил Владимир Захаров.

Что касается укладки асфальта, то работы можно проводить до -5 градусов, подчеркнул Захаров. Закончится ремонт ремонт тротуаров максимум через три дня.

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где в городе тротуары требуют ремонта?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новый неудаляемый вредонос для Android заразил 45 000 устройств
21:00 31-10-2019
Новый неудаляемый вредонос для Android заразил 45 000 устройств
Признаки рака: О развитии онкологии предупреждает сердце
20:57 31-10-2019
Признаки рака: О развитии онкологии предупреждает сердце
Худшие школы: Депрессивные школы Новосибирска и области озвучили чиновники
20:30 31-10-2019
Худшие школы: Депрессивные школы Новосибирска и области озвучили чиновники
Ворвался в детский сад и зарезал 6-летнего мальчика пьяный житель Нарьян-Маре в Ненецком округе
20:26 31-10-2019
Ворвался в детский сад и зарезал 6-летнего мальчика пьяный житель Нарьян-Маре в Ненецком округе
Бомж сгорел в гараже в Искитиме
20:16 31-10-2019
Бомж сгорел в гараже в Искитиме
Видео горящего поезда в Пакистане: 73 пассажира сгорели от взрыва газового баллона
20:04 31-10-2019
Видео горящего поезда в Пакистане: 73 пассажира сгорели от взрыва газового баллона
БердскМужчина созревает к 35 годам: Запретить продажу алкоголя до этого возраста хотел бы врач-нарколог из ЦГБ Бердска 3
18:23 31-10-2019
Мужчина созревает к 35 годам: Запретить продажу алкоголя до этого возраста хотел бы врач-нарколог из ЦГБ Бердска
Трэш-медицина: сократилось с 11 тысяч до 4,6 тысяч число врачей в Новосибирской области в 2018 году 3
18:20 31-10-2019
Трэш-медицина: сократилось с 11 тысяч до 4,6 тысяч число врачей в Новосибирской области в 2018 году
Новояз: предостерег от высказываний "клоачный русский язык" преподавателей ректор ВШЭ 1
18:00 31-10-2019
Новояз: предостерег от высказываний
Мало праздников: весело празднуют россияне Хэллоуин 2
17:45 31-10-2019
Мало праздников: весело празднуют россияне Хэллоуин