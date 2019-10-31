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Включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО замок сгорел в Японии

16:09 31.10.2019 Фото: © REUTERS / Kyodo
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Ликвидировать пожар удалось только 12 часов спустя. По данным противопожарных служб, всего уничтожены семь строений комплекса.

Включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО замок сгорел в Японии
Пожар полностью уничтожил главное здание входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО замка Сюри

Крупный пожар полностью уничтожил главное здание входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО замка Сюри на японском острове Окинава.
Телеканал NHK вел прямую трансляцию с места событий.
Пожар начался около 2:40 по местному времени (20:40 30 октября мск). Причина его пока неизвестна. По мнению сотрудников противопожарных служб, возгорание, скорее всего, началось в главном здании замкового комплекса.

Ликвидировать пожар удалось только 12 часов спустя. По данным противопожарных служб, всего уничтожены семь строений комплекса.
Замок Сюри в городе Наха во времена Рюкюского государства был резиденцией монархов. Точная дата его постройки неизвестна. Общая площадь комплекса составляет 46,17 тысячи квадратных метров.
В 1945 году замок разрушила американская авиация, но его восстановили и вновь открыли в 1992 году. А в 2000-м его внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Власти Японии намерены восстановить замок, однако точный масштаб нанесенного огнем ущерба еще предстоит установить.

Источник: РИА Новости

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