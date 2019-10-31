Включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО замок сгорел в Японии

Пожар полностью уничтожил главное здание входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО замка Сюри

Крупный пожар полностью уничтожил главное здание входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО замка Сюри на японском острове Окинава.

Телеканал NHK вел прямую трансляцию с места событий.

Пожар начался около 2:40 по местному времени (20:40 30 октября мск). Причина его пока неизвестна. По мнению сотрудников противопожарных служб, возгорание, скорее всего, началось в главном здании замкового комплекса.



Ликвидировать пожар удалось только 12 часов спустя. По данным противопожарных служб, всего уничтожены семь строений комплекса.Замок Сюри в городе Наха во времена Рюкюского государства был резиденцией монархов. Точная дата его постройки неизвестна. Общая площадь комплекса составляет 46,17 тысячи квадратных метров.В 1945 году замок разрушила американская авиация, но его восстановили и вновь открыли в 1992 году. А в 2000-м его внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Власти Японии намерены восстановить замок, однако точный масштаб нанесенного огнем ущерба еще предстоит установить.

Источник: РИА Новости