Мама Ани Коноваловой из Бердска после реабилитации ребенка после операции отправит деньги в помощь другим детям

Аня Коновалова после удаления опухоли идет на поправку

Мама Анечки Инна Коновалова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что собранный 1 млн рублей идет на восстановление малышки. Инна все также отзывается публично освещать жизнь своей дочери. По словам Инны, ей тяжело переносить негатив, с которым обсуждают болезнь ее ребенка. Все, что останется после полного восстановления девочки, они с отцом Ани отправят на помощь другим детям. Также родители девочки готовы регулярно присылать чеки, с отчетом о потраченных средствах.

— Врачей мы проходим платно, всех кроме онколога. После тяжелой операции Ане опасна любая инфекция. Нам требуется работа с неврологом, ортопедом, окулистом, дефектологом, онкологом. Все средства, которые останутся мы отправим в фонд помощи детям «Алеша», — сказала Инна 31 октября.

Сейчас Анечке нужна ортопедическая обувь, многие препараты для восстановления. Аня после операции долго встает на ноги (ведь ей проводилось вскрытие черепа). Напомним, был открыт сбор средств на операцию трехлетней Ани Коноваловой из Бердска. У девочки была обнаружена огромная опухоль. Сначала ребенку срочно сделали шунтирование черепа (опухоль давила на мозг) в Областной клинической больнице. А затем вырезали образование и отправили на гистологию. Рака у Ани нет.

Сейчас проводится плотное обследование ребенка. Возможно, причиной стала генетическая болезнь. Также деньги родители пока сохраняют на счету, как поведет себя опухоль дальше, не знают даже врачи. Сейчас первое время каждые два месяца ей нужно будет проходить МРТ (затем каждые полгода, раз в год). Аня все ближайшие пять лет проведет под тщательным наблюдением онколога.

От редакции «Курьер. Среда. Бердск»

На этом мы завершаем рассказ о судьбе маленькой Ани Коноваловой из Бердска. «Курьер. Среда. Бердск» все также будет продолжать помогать людям. Но в следующий раз мы будем относиться более трепетно к этому. Герои, которые к нам обращаются за помощью, должны быть готовы рассказывать со своей дальнейшей судьбе. Мы будем задавать сразу вопрос — готовы ли освещать свою историю публично? И только в случае решительного согласия, будем просить помощь у бердчан. И хотим, чтобы нас тоже понимали. Это наша репутация.

Благодаря нашим читателям мы помогли уже не одному герою публикаций. И уверены, что наша помощь и помощь наших читателей делается не из-за ожидания благодарности, это просто делается — и все. Но продолжение историй героев, которым мы помогали, нужны для того, чтобы в будущем помощь оказывали и другим. А для этого надо делится информацией. Мы желаем всем здоровья и благополучия.

Спасибо всем, кто помог Ане Коноваловой. И верим, что у нее все в жизни будет хорошо.