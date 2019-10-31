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Новояз: предостерег от высказываний «клоачный русский язык» преподавателей ректор ВШЭ

18:00 31.10.2019 Фото: pixabay.com
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Преподаватель Гасанов обратил внимание, что в Москве, в которой живут сотни тысяч «украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев», нет прессы и изданий на других языках, кроме «убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».

Новояз: предостерег от высказываний клоачный русский язык преподавателей ректор ВШЭ
Засилие заимствований — это проблема всех стран и языков и английский страдает

Обеднение языков, засилие заимствований — это проблема всех стран и языков и английский страдает от этого намного больше русского, заявил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. Так он прокомментировал высказывание профессора-филолога Гасана Гусейнова. Ректор предостерег сотрудников вуза от «неоднозначных» публичных высказываний.

Гасанов во вторник обратил внимание, что в Москве, в которой живут сотни тысяч «украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев», нет прессы и изданий на других языках, кроме «убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».

Он предположил, что это связано не с имперскостью России, а с тем, что это «порядком одичавшая страна». Для контр-примера профессор привел газетные киоски Берлина, где есть издания в том числе на русском, турецком, сербском и итальянском языках.

Позднее он объяснил, что имел в виду не сам русский язык, а то, как над ним «издеваются» носители, в том числе журналисты, политики и сотрудники правоохранительных органов. В частности, он сказал телеканалу «360», что русский язык прекрасен, но сейчас ему не повезло, потому что «на нем говорят болваны».

Ректор ВШЭ отметил, что не согласен с профессором ни по существу, ни по форме. Он высказал мнение, что филологу можно спокойнее относиться к проблеме «наступления новояза и загрязнения русского языка».

«Думаю, если говорить серьезно, самая большая проблема сегодня не у русского, а у английского языка, который стал фактически языком международного общения. Такого обеднения, такой вульгаризации не случалось, наверное, ни с одним языком – если брать именно массовое применение языка, — написал он. — В России есть мощная литературная традиция, я уверен, что мы сможем противостоять вульгаризации своего языка».

Кузьминов напомнил, что Россия «с самого начала поддерживала издания на национальных языках своих коренных народов и в целом культуру своих народов». Он считает, что «языковая ситуация» в стране не заслуживает «столь алармистских высказываний».

Также ректор заявил, что преподаватель университета в соцсетях должен учитывать, как его поведение отразится на репутации коллег. «От преподавателя ожидают серьезно аргументированной позиции, и нежелательно допускать столько неоднозначных толкований, как получилось в данном случае», — добавил он.

Источник: Интерфакс

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От редакции

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Да уж, 31 октября 2019 18:54
Давно и всем известно, что ВШЭ - самое отвратительное болото русофобии. Почему их не разгонят и кому это надо - вопрос интересный.

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