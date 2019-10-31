Трэш-медицина: сократилось с 11 тысяч до 4,6 тысяч число врачей в Новосибирской области в 2018 году

Мы на втором месте. Впереди лишь Бурятия. Именно она показала наиболее негативную динамику количества врачей на конец 2018 года: в республике число врачей сократилось на 59% — с 3673 до 1499.

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

В двух регионах за год число врачей сократилось более чем на 50%. Министр здравоохранения Вероника Скворцова связывает внутреннюю миграцию специалистов с социальными причинами и зарплатами.

Антилидеры по количеству врачей

В 2018 году в России был прирост количества врачей на 0,07% — на 404 специалиста. Но в 54 регионах их количество сократилось, следует из справки Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах (документ есть у РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства).

Наиболее негативную динамику количества врачей на конец 2018 года показала Бурятия. В республике число врачей сократилось на 59% — с 3673 до 1499. На втором месте Новосибирская область с 58%, там из 11 тыс. врачей остались 4613. Также в топ-5 регионов с отрицательной динамикой попали Томская (сокращение на 18%) и Кемеровская (сокращение на 17,3%) области и Якутия (сокращение на 17,2%).

По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476. Омская область показала прирост в 303% — с 7930 до 32781 врача.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова связывает отток врачей в некоторых регионах с переездом специалистов в соседние области, которые предлагают более высокую зарплату. «Нужно понимать, что в каждом субъекте своя специфика, и нужно анализировать каждый регион в отдельности, так как проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью населения. На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные», — заявила министр РБК.

Негативная динамика по количеству врачей в 2018 году в первичном звене сравнима по цифрам с общей отрицательной динамикой по специальности. Минздрав зафиксировал отток докторов первичного звена в 46 регионах. В первой пятерке регионов по худшей динамике находятся Новосибирская область и Бурятия. В этих регионах произошло сокращение врачей первичного звена на 60 и 61% соответственно. На третьем месте Красноярский край — сокращение с 5860 до 4971, далее идут Кемеровская область и Якутия.

Позитивную динамику в первичном звене показали 38 регионов, включая Москву и Санкт-Петербург. Больше всего выросло число врачей первичного звена в Хакасии (рост с 1030 до 4899 врачей), Омской области (с 4425 до 17830), а также Забайкальском крае (с 2314 до 4882).

Как сообщила Скворцова, в первичном звене здравоохранения в 2019 году заняты 305 тыс. врачей, среди них 74 тыс. работают участковыми врачами.

Региональная реформа поликлиник

В начале октября президент Владимир Путин провел совещание по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения, где Скворцова представила предложения ведомства. В четверг, 31 октября, вопросы реформы здравоохранения будет обсуждать президиум Госсовета под руководством Путина. До ноября регионы должны были провести ревизию технического состояния и износа больниц, кроме того, они до конца года должны провести анализ кадрового обеспечения первичного звена.

«Многие регионы следят за инфраструктурой медучреждений, но встречаются и такие здания, которые были построены более 100 лет назад», — рассказала РБК Скворцова. По данным ведомства, доля аварийных зданий за последние пять лет сократилась с 26 до 11%.

Разработка региональных программ модернизации должна быть предоставлена в Минздрав до начала января 2020 года, после их утверждения со второго полугодия должна начаться их реализация. Первые преобразования начнутся во второй половине 2020 года, на них потребуется 50 млрд руб.

«Камнем преткновения» Минздрав называет неподчинения региональных медицинских учреждений министерству — они находятся в ведении губернаторов.

Среди успехов программы модернизации первичной медико-санитарной помощи Минздрав отмечает снижение младенческой̆ смертности с планируемых 5,4 случая на 1000 человек до 4,8 случая.

Зарплаты врачей

По данным Минздрава, в части зарплат медицинских работников есть дисбаланс. Согласно «майскому указу» Путина зарплата врача в регионе должна быть доведена до 200% от средней по региону, в ряде регионов это достигалось за счет стимулирующих выплат при сохранении низкого оклада. На совещании с Путиным министр Скворцова сообщала, что Минздрав совместно с Минтрудом готовит законопроект, который позволит вводить единые требования к отраслевой системе оплаты труда. По данным ведомства, по итогам первого полугодия 2019 года в некоторых регионах доля оклада в зарплате врача не доходит до 30% от зарплаты.

Источник: РБК