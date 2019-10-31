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Мужчина созревает к 35 годам: Запретить продажу алкоголя до этого возраста хотел бы врач-нарколог из ЦГБ Бердска

18:23 31.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: pxhere.com
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Подростки воспринимают выпивку как способ достижения эйфории. На советских заводах после революции были официальные должности «сменщик пьяного слесаря».

Мужчина созревает к 35 годам: Запретить продажу алкоголя до этого возраста хотел бы врач нарколог из ЦГБ Бердска
Тысячи видов алкоголя и пива доступны россиянам практически любого возраста

Доступность алкоголя способствует спаиванию населения, считает врач-нарколог бердской ЦГБ Константин Фалалеев. По его мнению, существующие возрастные ограничения продажи спиртного не играют никакой роли.  Подростковый период, а также возраст 18-20 лет сопровождается юношеским максимализмом, где нет места радуге, есть только черное и белое. Выпивку в этом возрасте воспринимают как белое — эйфория. Молодому организму на следующий день требуется опохмелиться. Порочный круг замкнулся.

— Мужская программа грузится 35 лет. Лишь к этому возрасту мужчина созревает. Женщины достигают зрелости гораздо раньше. Но я бы именно до этих лет запретил продавать алкоголь. К этому возрасту человек сформировался и вряд ли уже начнет пить, — полагает Константин Сергеевич.

Пьянство русских началось при Петре I, убежден доктор. До него на Руси не только картошку, но и злаковые, содержащие глютен, не культивировали. При коммунистах началось более активное спаивание.

— На заводах в советское время даже были официальные должности «сменщик пьяного слесаря». Так в трудовой книжке было записано, — поделился врач-нарколог.

Во многих странах государство является монополистом алкогольного рынка, диктуя свои условия торговли. И это не только продажа алкоголя с 21 года, но и в специализированных магазинах, которые работают, например, с 10.00 до 17.00 и в которые считается неприличным заходить. Ограничивают алкоголизацию населения и высокие цены на спиртное. В России же, судя по всему, государству выгоднее управлять деградирующими алкоголиками, чем трезвыми и волевыми людьми, не испытывающими чувства стыда и стремящимися к совершенству.

В ближайшее время врач-нарколог Константин Фалалеев расскажет, есть ли генетическая предрасположенность к пьянству.

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От редакции

Доступ к алкоголю нужно жестче ограничить?

Аноним, 31 октября 2019 19:34
А врач то откуда всё это знает? Ставил опыты на себе? Или на больных?
Ирина, 31 октября 2019 20:46
На собственном опыте.
Ого, 31 октября 2019 20:46
Врач конечно жжёт. Всё ведь так спорно и двояко. Тысячи лет человечество пьёт, и ничего - выжило и развивается. Откуда такой радикализм?

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