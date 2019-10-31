Ударят автопробегом по Дню народного единства в Бердске

Праздничные «покатушки» по дорогам общего пользования организует представитель бердского отделения партии «Справедливая Россия».
— Автопробег пройдёт в рамках публичных мероприятий, посвящённых Дню народного единства, сразу после окончания крёстного хода, 4 ноября с 11 часов до 12.30, — рассказала сайту «Свидетель» руководитель пресс-службы мэрии Анна Чекмазова.
По словам Анны Владимировны, организовать праздничный парад автомобилей с флагами по дорогам общего пользования Бердска вызвались, по традиции, партийцы из бердского отделения «Справедливой России».
— Отправная точка автопробега — улица Спортивная у Мемориала Славы. Далее колонна автомобилей проследует по маршруту: Ленина — Красная Сибирь — Лунная — Микрорайон — Космическая — Лунная — Красная Сибирь — Павлова — Красноармейская — Советская — Свердлова — Островского, — перечисляет Анна Чекмазова.
Конечной точкой праздничного автопробега станет улица Горького напротив ЦУМа.
Напомним, что предыдущий автопробег в Бердске был составной частью нынешнего Первомая. Организаторами и идейными вдохновителями были справедливороссы и автолюбители от ЛДПР. По словам сопровождавшего участников первомайского автопробега сотрудника полиции, мероприятие обошлось без нарушений ПДД.
— Погода хоть и подвела немного, но нам всё понравилось, — прокомментировали тогда сайту «Свидетель» участники партийного автопробега — и рядовые партийцы, и их руководители.
На 4 ноября, погода в Бердске, по предварительному прогнозу синоптиков, будет практически такая же, как и 1 мая.
Фото из архива редакции
Источник: svidetel24.info