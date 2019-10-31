Мужчина на Ford Focus снёс ограждение на перекрёстке в Бердске

ДТП без пострадавших произошло в начале вечернего часа пик на аварийно-опасном регулируемом пересечении улиц Суворова и Островского.
Как пояснили сайту «Свидетель» инспекторы ДПС на месте происшествия, водитель «Форда» не справился с управлением.
— Я ехал со стороны Ленина на скорости 60 километров в час, — объясняет произошедшее водитель «Фокуса».
По ходу движения мужчина не понял, по его словам, куда собирается двигаться впереди идущий автомобиль и чтобы не врезаться в него, попытался объехать его слева. Однако благополучно завершить опережение ему не удалось.
В результате повреждёнными оказались «морда» его иномарки и дорожное ограждение, установленное на перекрёстке год назад по программе «Безопасные и качественные автодороги». Сам водитель «Форда» не пострадал. Претензий к водителю маневрировшего перед ним на перекрёстке авто он не имеет.
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Источник: svidetel24.info