Мужчина на Ford Focus снёс ограждение на перекрёстке в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мужчина на Ford Focus снёс ограждение на перекрёстке в Бердске

7:14:3610/31/2019
0

<div></div>


ДТП без пострадавших произошло в начале вечернего часа пик на аварийно-опасном регулируемом пересечении улиц Суворова и Островского.


Как пояснили сайту «Свидетель» инспекторы ДПС на месте происшествия, водитель «Форда» не справился с управлением.


— Я ехал со стороны Ленина на скорости 60 километров в час, — объясняет произошедшее водитель «Фокуса».


По ходу движения мужчина не понял, по его словам, куда собирается двигаться впереди идущий автомобиль и чтобы не врезаться в него, попытался объехать его слева. Однако благополучно завершить опережение ему не удалось.


В результате повреждёнными оказались «морда» его иномарки и дорожное ограждение, установленное на перекрёстке год назад по программе «Безопасные и качественные автодороги». Сам водитель «Форда» не пострадал. Претензий к водителю маневрировшего перед ним на перекрёстке авто он не имеет.



Фото автора


Источник: svidetel24.info

Скрыть объявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление
    Скрыть объявление

    Последние новости

    Открытки с 9 Мая 2021: самые красивые и патриотичные поздравления в стихах
    5:00:44 5/9/2021
    Открытки с 9 Мая 2021: самые красивые и патриотичные поздравления в стихах
    День Победы-2021: за первую неделю войны 6680 добровольцев ушли на фронт из Новосибирской области
    4:00:12 5/9/2021
    День Победы-2021: за первую неделю войны 6680 добровольцев ушли на фронт из Новосибирской области
    Поздравления с именинами Глафире на 9 мая в День Ангела
    3:00:38 5/9/2021
    Поздравления с именинами Глафире на 9 мая в День Ангела
    Из-за удивительного гена люди в возрасте 105 лет и старше живут дольше
    3:00:08 5/9/2021
    Из-за удивительного гена люди в возрасте 105 лет и старше живут дольше
    Вечером 12 мая заканчивается Рамадан-2021: традиции мусульман в великий праздник ислама
    2:00:47 5/9/2021
    Поздравление с Днем Победы на 9 мая 2021 и самые красивые открытки
    1:10:44 5/9/2021
    Поздравление с Днем Победы на 9 мая 2021 и самые красивые открытки
    Когда сажать огурцы май и июне в 2021 году: подготовка рассады к теплице и открытому грунту
    1:00:40 5/9/2021
    Когда сажать огурцы май и июне в 2021 году: подготовка рассады к теплице и открытому грунту
    Открытки на Красную горку 9 мая 2021 года и красивые поздравления в стихах
    11:20:39 5/8/2021
    Открытки на Красную горку 9 мая 2021 года и красивые поздравления в стихах
    Неблагоприятные даты для посадки картофеля в мае 2021 по лунному календарю
    10:20:29 5/8/2021
    Неблагоприятные даты для посадки картофеля в мае 2021 по лунному календарю
    Магнитные бури мая 2021: точные даты с 12 по 31 мая
    9:20:57 5/8/2021
    Магнитные бури мая 2021: точные даты с 12 по 31 мая