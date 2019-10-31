Бомж сгорел в гараже в Искитиме

Фото: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Искитиму и

20:16 31.10.2019 Фото: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Искитиму и

При осмотре установлено, что горение началось у входных ворот гаража. Вероятнее всего, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем при курении погибшего.

Вероятнее всего, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем при курении погибшего

29 октября в 07.18 в Искитиме вспыхнул пожар в частном гараже, расположенном по адресу: мкр. Южный, ГСК «Заря», сообщил Курьер.Среда.Бердск Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Искитиму и Искитимскому району.

Гараж расположен в блоке гаражей, стены кирпичные, перекрытие железобетонное, не электрифицирован, отопление отсутствует. От воздействия опасных факторов пожара закопчены стены и потолочное перекрытие по всей площади, уничтожено лакокрасочное покрытие левой створки ворот.

При осмотре установлено, что горение началось у входных ворот гаража. Внутри гаража обнаружен труп мужчины 1971 года рождения без определенного места жительства.



Вероятнее всего, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем при курении погибшего

Вероятнее всего, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем при курении погибшего.