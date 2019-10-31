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Ворвался в детский сад и зарезал 6-летнего мальчика пьяный житель Нарьян-Маре в Ненецком округе

20:26 31.10.2019 Фото: Алексей Орлов/nao24.ru
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Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель, находящийся в состоянии опьянения. В детсаду был тихий час.

Ворвался в детский сад и зарезал 6 летнего мальчика пьяный житель Нарьян Маре в Ненецком округе
Ребенок скончался на месте происшествия

Сегодня днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику во время «тихого часа». По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщает сайт СК РФ.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель, находящийся в состоянии опьянения.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Также возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

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