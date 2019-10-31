«Молодогвардейцы» и УК «Гурман» высадили рябиновую аллею в центре Бердска

Всего в рамках акции «Единой России» по программе «Городская комфортная среда» 31 октября участники бердского звена «Молодой гвардии» высадили вдоль дома №24 по улице Комсомольской 28 рябин и две липы.
О целях и задачах акции сайту «Свидетель» рассказал руководитель «зелёного десанта».
— Меня зовут Михаил, мы из команды «Молодая гвардия». Это организация, которая идёт при поддержке «Единой России». Сегодня мы работаем над выполнением проекта под названием «Посади своё дерево».
По словам Михаила, учащегося 5-й школы, мероприятие по озеленению идёт во благо нашего города и его жителей и выполняется по проекту «Городская комфортная среда», курируемом партией «Единая Россия».
— В составе «Молодой гвардии» Бердска – учащиеся школ, студенты, работающая молодёжь. Мы собираемся с целью, чтобы озеленить наш город и сделать его лучше, — поясняет «молодогвардеец».
Остаётся добавить, что высаженные сегодня у дома по улице Комсомольской 28 рябин и две липы – это только начало деятельности молодых помощников единороссов в Бердске. Кроме них в этот день свои деревья у дома №24 на общественных началах высадили труженики управляющей компании «Гурман» и местная детвора. По словам Михаила, озеленителям из «Молодой гвардии» посильную помощь оказывает фонд «Дети – наше будущее» и депутат Сергей Онищенко.
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) Источник: svidetel24.info