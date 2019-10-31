Что нужно узнать, прежде чем взять ипотеку?

А может есть какие-то льготы по ипотеке?

Конечно, льготные условия не обошли стороной и ипотечное кредитование.

Государство предлагает содействие в улучшении жилищных условий различным категориям граждан. Главный документ, определяющий государственную поддержку социальных жилищных займов, — это постановление правительства «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015–2020 годы».

На помощь могут рассчитывать:

Молодые семьи.

Для получения субсидии одному из супругов должно быть меньше 35 лет. И они должны подтвердить необходимость государственной помощи.

В частности, семьи, в которых рождается второй, третий и последующие дети, могут претендовать на льготную ставку по ипотеке в 6%. По условиям программы, государство компенсирует банкам разницу между 6% и фактической ставкой на льготный период. Этот период длится три года — при рождении второго ребенка, пять лет — при рождении третьего и последующего ребенка, восемь лет — если и второй, и третий ребенок родятся в течение пяти лет с 2018 по 2022 год. Программу уже пообещали продлить до 2024 года.

Также многодетные семьи могут претендовать на получение жилищной субсидии. Но для этого семья должна быть признана малоимущей и состоять в очереди на улучшение жилищных условий.

Военные, бюджетники.

Проживающие в жилье, признанном непригодным для проживания.

Состоящие на учете как нуждающиеся в жилых помещениях.

Молодые ученые и учителя. Для этого они должны работать в профильном государственном учреждении и быть не старше 35 лет (не старше 40 лет — для докторов наук).

Среди других видов государственной помощи можно назвать и материнский капитал. Он не связан напрямую с ипотекой, но его также можно потратить на покупку жилья — например, в счет первоначального взноса.

Кроме того, банки со своей стороны тоже могут предлагать более выгодные условия — например, зарплатным клиентам, тем же молодым семьям или покупателям, пришедшим от застройщиков-партнеров.