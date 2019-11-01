20 бутылок с марихуаной изъяли у наркоторговца в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте марихуаны

16 октября текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали у дома по улице Планировочной ранее не судимого 42-летнего жителя Ленинского района, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

В автомобиле, принадлежащем задержанному, сотрудники полиции обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, которое по результатам исследования оказалось наркотическим средством марихуана массой более 900 граммов. Кроме того, при обследовании гаражного бокса, находящегося в пользовании подозреваемого, оперативники обнаружили и изъяли 20 пластиковых бутылок разного объема с аналогичным наркотическим средством общей массой более 6,8 килограмма. Полицейские установили, что мужчина приобрел наркотик с целью дальнейшего сбыта на территории города Новосибирска. Всего из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 7,7 килограмма марихуаны.

По данному факту следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

Источник: МВд по НСО