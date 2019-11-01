В праздничные дни транспорт будет ходить по графику выходного дня в Бердске

По поручению главы города, в период осенних каникул проезд для школьников на муниципальном транспорте станет бесплатным – учащимся нужно будет предъявить справку из школы.

В праздничные дни транспорт будет ходить по графику выходного дня

В связи с тем, что празднование Дня народного единства выпадает на понедельник, жителей Бердска ожидают выходные дни со 2 по 4 ноября и сокращенная рабочая неделя.

Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина на аппаратном совещании доложила Главе города Евгению Шестернину об изменениях в расписании транспорта.

«В предстоящие праздничные дни движение автобусов будет осуществляться по графику выходного дня. А для доставки населения в рамках Дня искусств, который пройдет 3 ноября, от музеев города Бердска будут организованы дополнительные рейсы автобусов до Микрорайона и до территории БДО», — сообщила Надежда Нятина.

Кроме того, Надежда Валерьевна отметила, что по поручению главы города, в период осенних каникул проезд для школьников на муниципальном транспорте станет бесплатным – учащимся нужно будет предъявить справку из школы.

Источник: berdsk.nso.ru